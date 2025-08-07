¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
abusos sexuales y acoso
Elecciones legislativas 2025
Servicio Penitenciario
Condena a Cristina Kirchner
Templete San Cayetano
Carne en mal estado
Carne en mal estado

Transportaba 98 kilos de carne en malas condiciones y fue sorprendido en un control en Salta Forestal

Durante un operativo nocturno en la ruta provincial 41, efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Joaquín V. González detectaron a un hombre que llevaba carne vacuna sin habilitación ni medidas sanitarias. La mercadería fue decomisada** y tomó intervención la Justicia Penal.
Jueves, 07 de agosto de 2025 07:25
La Policía Rural decomisó más de 98 kilos de carne no apta para consumo.
Un nuevo caso de transporte irregular de alimentos encendió las alarmas en el sur provincial. En la noche del miércoles, durante un control vehicular en el kilómetro 9 de la ruta provincial 41, en el ingreso al paraje Salta Forestal, la Policía Rural y Ambiental de Joaquín V. González sorprendió a un hombre que trasladaba más de 98 kilos de carne vacuna en condiciones completamente inadecuadas.

El procedimiento se realizó como parte de los controles preventivos que se vienen desplegando en zonas rurales con alta circulación de productos agroganaderos. En esta ocasión, el foco estuvo puesto en garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias y de transporte de alimentos destinados al consumo humano.

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta, cuyo conductor no pudo presentar ninguna documentación que habilitara el traslado de los productos cárnicos. Durante la inspección, se comprobó que la carne estaba siendo transportada sin refrigeración, en un medio no habilitado y sin respetar las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Ante estas irregularidades, la Policía procedió al secuestrar los 98 kilos de carne y labró una infracción al responsable. La totalidad de la carga fue decomisada de inmediato por tratarse de un riesgo sanitario para la población.

La intervención fue comunicada a la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, que dispuso las actuaciones correspondientes, junto con el Juzgado de Garantías de la misma jurisdicción.

Fuentes oficiales remarcaron que este tipo de controles no solo apuntan a combatir el abigeato en la zona, sino también el transporte clandestino de alimentos y proteger la salud pública

 

 

Temas de la nota

