PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
10 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Siniestro vial
Meteoritos
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Ministerio del Interior.
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Siniestro vial
Meteoritos
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Ministerio del Interior.

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1385.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Homicidio en Orán

Dolor y reclamo en Orán: Todo un pueblo se movilizó por Thiago y exige justicia

Vecinos, familiares y amigos de Thiago, un adolescente de 16 años asesinado en circunstancias violentas, marcharon por las calles hasta la Plaza Santa Marta para pedir justicia y reclamar mayor seguridad. Entre carteles, oraciones y gritos, expresaron su bronca y miedo: “Todos tenemos un Thiago en casa”.
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 08:41
Los padres de Thiago encabezaron la marcha pidiendo justicia por el adolescente asesinado en Orán.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un fuerte reclamo social sacudió Orán, cuando cientos de personas se concentraron en la Plaza Santa Marta, el mismo lugar donde Thiago -un joven de 16 años- fue atacado días atrás. Con banderas, fotos y carteles, vecinos, familiares y amigos del chico asesinado exigieron justicia y pidieron que su muerte “no quede impune como tantos otros casos”.

La movilización comenzó temprano y fue encabezada por los padres y familiares directos del adolescente. “En primer lugar, que se haga *usticia por Thiago, es lo único que pido”, expresó con la voz quebrada su padre, mientras la madre y otros allegados sostenían pancartas con el rostro del joven.

Las emociones se desbordaron en cada testimonio. Una prima dijo: “Hoy fue Thiago, mañana puede ser otro hijo. Necesitamos que todos nos apoyen en esta marcha”. La novia del adolescente lo recordó como “un chico tranquilo, de buen corazón”, y pidió a las autoridades que actúen con rapidez para evitar que tragedias como esta se repitan.

Entre los presentes también había vecinos, docentes y compañeros de escuela, quienes se sumaron al grito colectivo de “Justicia, Justicia” y encendieron velas en el banco donde Thiago solía sentarse, convertido hoy en un altar improvisado. Muchas personas llegaron en motocicleta desde otros barrios para acompañar a la familia en su reclamo.

La consigna que atravesó toda la jornada fue contundente: “Todos tenemos un Thiago en casa”. Con esa frase, los organizadores apelaron a la empatía y el compromiso ciudadano oranense, recordando que cualquier niño puede convertirse en víctima de la inseguridad y la violencia juvenil.

La marcha avanzó bajo el grito “basta de muertes, basta de violaciones, queremos seguridad”, distintos oradores hicieron hincapié en la necesidad de cambios profundos en el sistema judicial y en la protección de los menores.

La concentración culminó con un momento de silencio y oración frente al lugar del crimen, donde se colocaron flores y velas en memoria del adolescente asesinado. Los organizadores anticiparon que continuarán movilizándose hasta obtener respuestas y que insistirán en una reunión con los jueces del caso.

Para la comunidad, el caso Thiago ya no es solo una tragedia individual: se ha convertido en un símbolo de lucha y unidad frente a la impunidad y la inseguridad.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD