Charlie Kirk
Drogas
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Deportados
Tincho y Delia
Saeta
Policiales

Corrupción en el penal de Villa Las Rosas: la fiscalía pidió duras penas para funcionarios, internos y familiares

En el juicio por los hechos ocurridos en la unidad carcelaria 1, la unidad se solicitaron condenas de entre 6 y 12 años para funcionarios penitenciarios, 9 años para internos y penas de 1 a 7 años para familiares, además de retirar la acusación contra dos imputados.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 11:52
En la etapa de alegatos del juicio por los hechos investigados en la Unidad Carcelaria 1, la Unidad Fiscal formuló un pedido de severas condenas para los distintos acusados. Para los funcionarios del Servicio Penitenciario, requirió penas de entre 6 y 12 años de prisión.

Para los internos involucrados en la causa, la solicitud ascendió a 9 años de cárcel, mientras que para los familiares de los detenidos, el pedido se ubicó entre 1 y 7 años de condena.

En el mismo acto, los representantes del Ministerio Público retiraron la acusación contra dos de los imputados, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal en su contra.

El juicio, que se encuentra en su etapa final, continuará con las últimas presentaciones de las defensas antes de que el tribunal dicte sentencia. 

