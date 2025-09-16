Femicidio en Cafayate: mató a su mujer y luego se disparó frente a su hijo

Una violenta escena sacudió este lunes a la localidad deEl Divisadero, ubicada a solo 5 kilómetros de Cafayate. Cerca de las 17.30, un llamado de auxilio alertó a la Policía sobre un episodio intrafamiliar. Al ingresar a la vivienda, los efectivos hallaron a una mujer de 36 años sin vida, con un disparo que resultó letal.

Fuera de la casa, sobre el suelo, se encontraba su pareja, un hombre con heridas de arma de fuego autoinfligidas, en estado crítico. Según los primeros datos, tras una fuerte discusión, el hombre tomó un arma y disparó contra la mujer. Minutos después, se efectuó un disparo a sí mismo.

El agresor fue trasladado de urgencia al hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate, con pronóstico reservado. Médicos informaron que su cuadro es grave y que la intención era trasladarlo hacia el Hospital San Bernardo de la capital salteña, pero advirtieron que el traslado implicaba altísimos riesgos debido a la gravedad de las heridas.

En el interior de la vivienda estaba el hijo adolescente de la pareja, de 15 años, quien habría sido testigo de la discusión. La pareja tenía en total tres hijos, según informaron allegados.

Las autoridades indicaron que no existían antecedentes previos de violencia familiar en ese domicilio, lo que hace aún más impactante el episodio. El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde este martes se le realizará la autopsia.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención ante el reporte del deceso y dispuso todas las medidas de rigor para esclarecer lo sucedido. También dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Salta para llevar adelante las tareas investigativas solicitadas.