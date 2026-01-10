Vecinos le dieron una paliza a dos ladrones en el barrio Santa Lucía

Un insólito suceso se produjo en el barrio Santa Lucía, donde un grupo de personas aguardó en una esquina de la barriada la llegada de un colectivo urbano del corredor 4C, en el que minutos antes se había registrado un incidente entre dos presuntos ladrones y una pasajera por el robo de una billetera.

El chofer de la unidad, al advertir la situación, activó el mecanismo de alerta policial y cerró el colectivo para evitar que los sospechosos escaparan, ya que estaban siendo retenidos por pasajeros indignados.

Según se pudo establecer, la víctima logró comunicarse con su familia y, poco después, un grupo de jóvenes -entre ellos mujeres- se reunió en el lugar junto a la comisión policial para esperar la llegada del coche.

Cuando los efectivos subieron a la unidad para proceder a la detención, y una vez que los acusados descendieron, el grupo que aguardaba en el exterior los atacó violentamente con golpes de puño y patadas, a pesar de los intentos de los policías por resguardar la integridad física de los demorados. Aun así, los sospechosos recibieron numerosos golpes antes de ser trasladados a la comisaría local.

Durante el episodio, una mujer registró la escena en video y relató la situación de inseguridad que, según manifestó, se vive en el barrio, con robos y amenazas tanto en las paradas de colectivos como en el interior de las unidades.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió el jueves por la tarde en un colectivo de la empresa Saeta, correspondiente al corredor 4C. De acuerdo con la información oficial, dos personas habrían sustraído la billetera a una pasajera sin que esta lo advirtiera inicialmente, hasta que otro usuario del transporte alertó sobre lo ocurrido.

El chofer activó la alarma

Ante esa situación, los pasajeros reaccionaron y, tras forcejeos, lograron reducir a los sospechosos. El conductor activó la alarma de emergencia y detuvo la marcha en un punto donde ya aguardaba una patrulla, que había sido alertada previamente.

El clima dentro de la unidad era de extrema tensión y, al parecer, la víctima o alguno de los pasajeros dio aviso a vecinos de la zona sobre lo que estaba sucediendo. En pocos minutos, un grupo de jóvenes se congregó en el lugar junto a los policías para esperar la llegada del colectivo.

Al descender el primer sospechoso, escoltado por un efectivo, fue agredido por un joven, mientras otros vecinos filmaban la escena y expresaban su hartazgo por la inseguridad, en lo que describieron como una reacción de "justicia por mano propia". Las imágenes, que luego se difundieron, muestran cómo los efectivos intentaban contener la situación y evitar que se produjeran lesiones de mayor gravedad.

Un detenido

Fuentes judiciales indicaron que, tras la intervención policial, uno de los acusados quedó detenido a disposición de la Fiscalía, mientras que respecto del segundo involucrado el fiscal interviniente dispuso únicamente su correcta identificación, por lo que recuperó la libertad en las horas posteriores.

Vecinos del barrio Santa Lucía señalaron que los hechos de inseguridad son recurrentes en la zona, con robos en la vía pública, en viviendas y en comercios.