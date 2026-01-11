Un intento de fuga, una persecución y un secuestro de drogas en la zona oeste

La escena se armó en pocos minutos y lejos de cualquier despliegue espectacular. Un llamado al Sistema de Emergencia 911 encendió la atención policial en barrio San Cayetano, en la ciudad de Salta, donde vecinos advirtieron movimientos sospechosos alrededor de un vehículo. A partir de esa señal, comenzó un procedimiento que terminaría con el secuestro de más de 600 dosis de marihuana y la demora de dos hombres mayores de edad.

El operativo fue llevado adelante de manera conjunta por efectivos de la Comisaría 16 de Grand Bourg y del Departamento Motorista de Emergencia Policial, una articulación que permitió actuar con rapidez y sin generar situaciones de riesgo para terceros. Al arribar al lugar indicado, los uniformados detectaron el vehículo señalado y notaron que sus ocupantes intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial.

Lejos de una persecución de alto impacto, se trató de un acompañamiento controlado por varios metros, suficiente para que el narco vehículo detuviera su marcha. En ese contexto, los efectivos identificaron a los ocupantes y procedieron a una requisa preventiva sobre los elementos que transportaban.

Fue allí donde apareció el dato central del procedimiento: la presencia de sustancias estupefacientes, que motivó la intervención inmediata de personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Tras las tareas de verificación y conteo, se confirmó que se trataba de más de 600 dosis de marihuana, las cuales fueron secuestradas conforme al protocolo vigente.

Los dos hombres quedaron demorados y, junto con la droga incautada, fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la sustancia. En la causa tomó intervención la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, que ahora analiza las pruebas recolectadas y define los próximos pasos del expediente.

El procedimiento se llevó adelante con éxito gracias a la participación ciudadana, al vecino que se involucró en que algo raro estaba pasando en su barrio, a través de las líneas de emergencia se pudo sacar la droga de la calle que tanto daño hace a nuestra sociedad.