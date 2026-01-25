Pescador halló un cadáver en las aguas del río Las Garzas cerca de El Carril

El cuerpo sin vida de una persona joven fue localizado ayer por personal de la policía de Salta, tras horas de rastrillajes por la zona del río Las Garzas, cerca de El Carril y en el ingreso al espejo de aguas del dique General Belgrano, Cabra Corral.

La búsqueda se realizó sistemáticamente tras datos de ubicación que aportó -se dijo- un pescador quien visualizó en una de las márgenes del citado curso de agua el cuerpo de una persona flotando.

La versión del pescador le llegó a la Policía antes del anochecer del día viernes y poco después ya sin luz de sol, la Policía rastrilló la zona hasta que en horas de la madrugada pudo localizar el cuerpo de una persona joven.

No trascendieron detalles del hallazgo, tampoco la identidad de la malograda persona, pero dadas las circunstancias del lugar y algunos datos colaterales, se estima que se trataría de un pescador que perdió la vida río arriba, durante una de las tantas crecidas que tuvieron los distintos cauces que desembocan en la zona de Las Garzas.

El cuerpo fue trasladado hacia la morgue del CIF, allí se le practicará un estudio forense para determinar la data y causas de muerte

De acuerdo a la crónica policial, en la jornada del viernes, alrededor de las 19 horas ingresó un alerta al sistema de emergencia 911. Dando la novedad de parte de un pescador de río que habría visualizado un cuerpo sin vida, tras lo cual el pescador se retiró del lugar, pero en comunicación telefónica los investigadores lograron que se envíe la ubicación del lugar donde se encontraría el cuerpo.

A partir de ahí se desplegó el operativo de búsqueda logrando ubicarlo cerca de la medianoche.

Hasta anoche no se logro identificar al mismo y el cuerpo ya está en el servicio de tanatología forense del CIF. "Por el momento no se confirmó la identidad ni las causas de la muerte. La investigación sigue en curso" indicaron fuentes del caso que quedó en manos de la UGAP, fiscalía de Graves atentados contra las personas,a cargo del Dr.Lopez Soto.

Por el momento nada se dijo acerca de lo realmente sucedido en la zona de Las Garzas, la autopsia será clave para la verdad.

Según las primeras informaciones, se trataría de un pescador que estaba desaparecido.

Datos mas precisos señalan que durante la madrugada, cerca de las 00:30, la Policía Rural de El Carril encontró el cuerpo del hombre en la zona del río Las Garzas.

El lugar permanecía custodiado mientras se aguardaba la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).