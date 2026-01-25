Quedó detenido el conductor que mato a un bombero

La Justicia dictaminó la prisión preventiva para el hombre acusado de atropellar y matar al bombero Matías Di Paolo, quien se encontraba combatiendo un incendio en la localidad bonaerense de El Palomar. La resolución fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de Morón, mientras que la defensa del imputado ya presentó un recurso de apelación y se aguarda ahora la definición del tribunal de alzada.

De acuerdo al escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los jueces consideraron que "existen en el proceso indicios vehementes y elementos de convicción suficientes" para acreditar que César Alejandro Cervantes actuó como autor del delito de homicidio y lesiones graves reiteradas, en concurso ideal entre sí y bajo la figura de dolo eventual, al haber asumido el riesgo de producir un resultado fatal con su conducta al volante.

El hecho ocurrió el 15 de diciembre, cuando Di Paolo se encontraba junto a sus compañeros Micaela Quipildor, Milagros Xiomara Barrionuevo y Mateo Henri, trabajando para sofocar un foco ígneo que se había desatado en la intersección de la Ruta 201 y la avenida Márquez.

Según surge de la investigación, Cervantes conducía un Volkswagen Vento, dominio IGH-581, de manera temeraria y a una velocidad superior a la máxima permitida de 60 kilómetros por hora. El documento judicial detalla que realizaba maniobras en zigzag, intentando sobrepasar por ambos lados a un vehículo que circulaba delante suyo, hasta que finalmente lo hizo por la derecha y embistió de lleno a los cuatro integrantes de la dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero que se encontraban en la calzada.

Como consecuencia del violento impacto, Matías Di Paolo perdió la vida, mientras que Micaela Quipildor, su pareja, sufrió politraumatismos con la amputación de una pierna. Por su parte, Mateo Henri resultó con politraumatismos y fractura de ambos fémures, sin compromiso vascular, y Milagros Xiomara Barrionuevo padeció la fractura de un fémur.

.