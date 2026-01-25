Una fiesta clandestina en San Lorenzo

La Policía de Salta volvió a intervenir en un caso de fiesta clandestina durante la madrugada, esta vez en la localidad de San Lorenzo, donde un hombre mayor de edad fue infraccionado por organizar un evento no autorizado en un domicilio particular de calle Belisario Roldán.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 9 tras una alerta de vecinos, que advirtieron ruidos molestos y una importante concurrencia de personas. En el lugar se constató la venta de entradas y la presencia de alrededor de 60 asistentes. Con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional, se labró acta por infracción al artículo 124 de la Ley 7135/01, que prohíbe la realización de espectáculos públicos sin habilitación, y se ordenó el despeje total del inmueble.

El episodio se suma a otros registrados en las últimas semanas y vuelve a poner en agenda el crecimiento de eventos nocturnos ilegales en distintos puntos de la provincia. Durante el último fin de semana de diciembre, por ejemplo, la Policía clausuró una fiesta clandestina en San Ramón de la Nueva Orán, en un inmueble del barrio Constituyente, donde unas 40 personas participaban de un evento sin autorización alrededor de las 4 de la mañana. En ese operativo, dos mujeres de 18 y 38 años fueron infraccionadas por la misma normativa, se secuestraron bebidas alcohólicas y se dispuso el desalojo del lugar.

A esos casos se sumó, en la noche de Navidad, la desarticulación de una fiesta ilegal en el paraje Cuña Muerta, en Tartagal, donde se concentraban cerca de 700 personas, en uno de los operativos más relevantes de los últimos meses.

Desde el sector de la noche advierten que este tipo de situaciones no son aisladas y que, por el contrario, se repiten con mayor frecuencia, en parte por las restricciones horarias vigentes y por una normativa que consideran desactualizada. En la capital salteña, referentes de boliches y discotecas vienen reclamando desde hace tiempo una revisión del llamado "código urbano nocturno" y una ampliación de los horarios de funcionamiento.

A fines del año pasado, el empresario Mario Delaloye, referente del rubro en Salta, sostuvo que la ordenanza actual "quedó obsoleta" y que su aplicación estricta "haría inviable a la mayoría de los locales habilitados", generando un escenario propicio para la proliferación de fiestas clandestinas y after sin ningún tipo de control.

Según explicó, el sector presentó ante el Concejo Deliberante un pedido formal para actualizar los criterios de capacidad y extender el horario de cierre de 5 a 6 de la mañana, con el objetivo de ofrecer una alternativa legal y regulada que desaliente la realización de eventos en domicilios.