Fiscales usarán chalecos antibalas

Los fiscales de la provincia de San Juan comenzarán a utilizar chalecos antibalas luego de una disposición adoptada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) local, con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad personal durante el cumplimiento de sus funciones. La medida se concretará formalmente este jueves, cuando se realice la ceremonia oficial de entrega de los elementos de protección.

La decisión tiene su origen en un convenio firmado el 2 de diciembre de 2025 entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y el propio MPF. A través de ese acuerdo se dispuso la adquisición de chalecos antibalas destinados a fiscales coordinadores y fiscales de caso, en virtud de las "tareas sensibles" que desarrollan de manera cotidiana en el marco de investigaciones penales.

El titular del Ministerio Público Fiscal de San Juan, Guillermo Baigorrí, explicó que la incorporación de este equipamiento responde a la necesidad de "reforzar las condiciones de seguridad e integridad física" de los funcionarios judiciales. En ese sentido, remarcó que los fiscales "muchas veces están expuestos a situaciones de riesgo bajo investigaciones penales complejas y tareas operativas en territorio", lo que hace necesario adoptar medidas preventivas adicionales.

En total se entregarán 40 chalecos de protección balística de la marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10, según informó el medio local Tiempo de San Juan. Los elementos son de uso unisex, están confeccionados en poliéster de color negro y cuentan con material balístico de Kevlar, lo que les otorga un nivel de protección RB-3 de acuerdo con las normativas nacionales vigentes en la materia.

El acto de entrega está previsto para este jueves 5 de febrero a las 9.15 en la Sala de Reuniones del segundo piso del Anexo de la Legislatura de San Juan, ubicado en la calle Laprida 923. Allí se oficializará la incorporación del nuevo equipamiento.

Juez amenazado

Nicolás Schiavo, el juez que resultó amenazado en las últimas horas por integrantes de una banda narcocriminal de San Martín, habló luego del ataque al Juzgado de Garantías Número 5 y sostuvo acerca de los agresores: "No vinieron por mí, es un tema institucional de la provincia".

El miércoles al menos 20 personas irrumpieron con armas blancas a la mesa de entrada del Juzgado de San Martín, ubicado sobre la calle Pueyrredón y Cerrito, en contra de las detenciones ocurridas días atrás de integrantes de una banda narcocriminal de dicha localidad bonaerense.