Detienen a un hombre por el robo a una carnicería

Un hombre de 30 años fue detenido ayer acusado de haber cometido un robo en una carnicería ubicada en calle Zuviría al 2000, en la zona norte de la Capital. El procedimiento se concretó en medio de un contexto de creciente preocupación vecinal por el aumento de hechos delictivos en barrios como Vicente Solá y El Pilar, donde la Policía dispuso un refuerzo de patrullajes y operativos preventivos.

El robo ocurrió esta semana y fue denunciado por el propietario del comercio afectado. A partir de ese momento, personal policial inició una investigación que incluyó el trabajo de distintas unidades especiales para identificar al autor del hecho.

Efectivos de la División de Seguridad Urbana del Centro de Coordinación Operativa lograron localizar al sospechoso cuando circulaba por la vía pública, en la intersección de calles Florida y Juan Carlos Dávalos. Tras ser identificado, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Según se informó oficialmente, el sujeto tiene residencia en barrio Pilar y ahora se investiga si podría estar vinculado a otros delitos contra la propiedad registrados en la misma zona en las últimas semanas.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal N.º 2 y el Juzgado de Garantías N.º 8, que deberán resolver la situación procesal del detenido en los próximos días.

El caso se da en un escenario de reiteradas quejas de comerciantes y vecinos por la seguidilla de robos y hurtos ocurridos recientemente en ese sector de la ciudad. Ante esta situación, la Policía de Salta dispuso una readecuación de los servicios de seguridad y un refuerzo del patrullaje.