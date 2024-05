El dólar blue continúa en alza pero es poco probable que se traslade a precios

En la Argentina estamos acostumbrados a que la suba del dólar blue inmediatamente se traslade a precios. Sin embargo, en esta oportunidad puede que eso no ocurra por el fuerte incremento que tuvieron los bienes de consumo en diciembre y enero. Desde el viernes, la suba de la divisa norteamericana puso en alerta a la economía. La moneda extranjera paralela el martes tuvo una fuerte suba llevando la cotización a los $1230.

Este rebote de la divisa norteamericana se da después de varios meses de estabilidad de un dólar que estaba "planchado". Si esta aceleración se mantiene, se abre la discusión si el Gobierno nacional debe o no realizar una devaluación. El Tribuno consultó a dos economistas sobre este para intentar que hay detrás de estas subas en su cotización.

El Gobierno nacional ya expresó que no devaluará la divisa norteamericana de una manera abrupta ni tampoco abrirá el cepo de inmediato. Milei alertó que recién "liberará el dólar" cuando termine de limpiar "toda la porquería del Banco Central". O cuando las reservas aumenten "de manera significativa". El Gobierno ya ratificó que no acelerará el ritmo de crawling peg y que mantendrá el ritmo de depreciación del peso al 2% mensual.

En diálogo con este medio, el economista Lucas Dapena se refirió a esta suba del dólar blue y expresó que es una puja entre el mercado y la conducción económica del Gobierno nacional por el precio del dólar.

"Acá hubo un brutal sinceramiento de precios. Ahora bueno, el dólar no acompañó este sinceramiento de precios que hubo. Entonces, ¿qué pasa? Con razón o sin razón, el dólar ha quedado atrasado con respecto a los precios. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice que se fueron aumentaron muchos los precios, así que no les queda otra que empezar a bajarlos, y que el precio del dólar está bien. Dice que no hay en vista una devaluación, no es que quedó caro el dólar, quedó caro en términos de dólar la economía, porque los precios deberían bajar porque todo se ajustó de más", destacó el economista.

"¿Cuál es el problema?", preguntó Lucas Dapena. Que el mercado muchas veces no entiende de razones. Otro motivo que moviliza el dólar es que cuando bajas la tasa de interés, la gente se cubre en dólares. "Eso es lo que estamos viendo, un movimiento de inversores hacia los distintos tipos de dólares, porque creen que puede haber una devaluación", agregó.

Uno de los caminos que deberá tomar el Banco Central y el Gobierno nacional es mostrar al mercado que no "están dispuestos" a devaluar y que el precio del dólar está bien. Si toma ese camino, no deberían volver a subir las cosas porque "está todo caro".

"No debería haber una nueva suba de precios por esta suba del dólar. Además, ya hubo un aumento antes. O sea, hubo un aumento preventivo por parte de la economía. Es decir, subieron los precios por la duda porque pensaban que el dólar se iba a disparar en diciembre. Ahora se les vino encima una recesión encima porque la gente no compra y quedaron caros. La apuesta del gobierno nacional es que la economía empiece a bajar los precios. Para eso tiene que bancarse esta presión sobre el dólar", expresó.

El economista reafirmó la postura del Gobierno nacional que expresa que no van a devaluar porque la economía "está cara", y los empresarios son los que deberían bajar los precios.

Incertidumbre

Para el economista Valeriano Colque, la baja de la tasa de interés en los plazos fijos hace que la gente saque ese dinero y se vaya al dólar. Después, agregó que también hay una incertidumbre respecto a que la Ley Base todavía es aprobada y está cuestionada.

"En el exterior, están apoyando todo lo que está haciendo Javier Milei, y además, hay posibilidades de muchas inversiones para la Argentina, pero quieren el respaldo político. ¿Cuál es el respaldo político? La Ley Base. Como eso se demora, esa incertidumbre que genera también un poco el aumento del dólar. Es muy probable que siga subiendo el dólar, porque la gente, al sacar la plata en plazos fijos, va al dólar, y lo tiene como reserva por unos meses, y en junio va a bajar el dólar porqué las empresas van a necesitar pesos para pagar sus cuentas", expresó el economista.

Valeriano Colque no cree que este aumento del dólar vuelva a modificar los precios de los bienes de consumo. Primero porque hay un cambio cultural en la gente que está aprendiendo a no pagar lo que está caro.

"Ahora se fija más y evidentemente especula más con los precios como debería ser. Entonces eso es lo que está pasando y no creo que se animen a subir los empresarios, porque no van a vender, ahora le está costando. A pesar de que bajaron precios, le está costando. Vos fíjate que antes venían los chilenos, los paraguayos y se llevaban todo acá, ahora vamos nosotros a comprar las cosas a Chile, porque nosotros estamos caros en dólares. Yo tengo más información del exterior y están viendo las cosas positivas que está haciendo", expresó el economista.