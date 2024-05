Planta Depuradora Sur: se reformularán precios y plazos

Aguas del Norte está expectante de que Nación reformule los precios y plazos de obra de la Planta Depuradora Sur para poder reactivar los trabajos entre junio y julio, según estimó el gerente general de la empresa, Juan Bazán. "En términos generales la obra tiene un avance del 40%, se va a reactivar entre junio y julio, y el plazo, que se vencía este año, se extenderá hasta fines de 2025", adelantó.

Debido a este tema (la paralización "momentánea") se desencadenó todo un problema para los desarrolladores inmobiliarios que se vieron obligados a frenar sus proyectos en la zona de San Lorenzo Chico por la falta de autorización de las nuevas conexiones.

Sucede que el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta dispuso la prohibición de "autorizar nuevas conexiones de emprendimientos urbanísticos por contaminación" de los ríos Arenales y Astillero, condicionando las autorizaciones a la obra de ampliación y optimización de la Planta Depuradora Sur. Vale recordar que la misma beneficiará a más de 800.000 habitantes de la capital salteña y el área metropolitana.

Bazán señaló que la ampliación y optimización de la Planta está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de Nación. Los trabajos se iniciaron a fines de 2022 y se iban a terminar a fines de este año, pero con el cambio de gobierno se frenaron. "Cuando asumió el nuevo gobierno empezaron a revisar todos los planes de obra que pasaban por Nación. Los fondos están, no es que se retienen en forma ilegal, lo que se está haciendo es revisar todos los contratos y planes y como son tantas las obras en el país hay una demora", dijo.

Es prioridad

A pesar del discurso de los oficialistas contra la obra pública, el gerente de Aguas del Norte aseguró que dialogaron con Nación sobre la importancia de esta Planta Depuradora de líquidos cloacales para Salta, por lo que está considerada como "prioridad", en el puesto cuatro o cinco, dijo, y reforzó: "Hay un compromiso de retomar y terminar la obra. Retomarla este año, en junio o julio, y terminarla el año que viene".

Bazán añadió: "Estamos en un impasse, entendemos que el Gobierno nacional tiene el derecho de auditar todo el proceso, cómo se llevó toda la documentación, cómo se fue gestionando, chequear que esté todo en regla, que los fondos hayan sido bien dirigidos y que las dificultades o demoras que ocurrieron fueron propias del desequilibrio económico que venía sufriendo el país y de las importaciones".

Mencionó que en septiembre, octubre del año pasado, cuando todavía estaba el gobierno anterior, ya se había empezado a revisar el tema de los certificados de obras y reconocimientos de mayores costos por el impresionante incremento de precios.

Justamente, en el último tramo de 2023, los insumos de origen extranjero, es decir, los productos importados, tuvieron muchas dificultades para ingresar al país y tener plazos ciertos de entrega. Entonces, a partir de ahí, se "empiezan a reformular los plazos de obra porque el plan de inversiones que estaba previsto no se podía cumplir", lanzó Bazán.

Respecto al costo actualizado de la obra dijo que la empresa aún no lo sabe, que es "una ecuación que todavía no se cierra". Lo que sí "el presupuesto original quedó totalmente desvirtuado porque era de 2021", precisó. A tal punto, que la empresa contratista, que no es salteña, por toda la variación de precios que venía sufriendo, desde septiembre empezó continuamente a pedir reconocimientos o redeterminaciones de los valores.

"Es cuestión de tiempo, hay una expectativa y un horizonte promisorio que a pesar de todas las dificultades creemos se van a ir resolviendo. Somos muy optimistas en eso", cerró el gerente de Aguas del Norte, que entiende que a medida que el trámite avance, se van a liberar los fondos.