Romero: "Apoyo la propuesta de Sáenz que pone primero a Salta"

El senador nacional Juan Carlos Romero ratificó su respaldo al espacio político "Primero los Salteños", que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz y que lleva como candidata a senadora nacional a Flavia Royón, a quien definió como "una técnica absolutamente solvente, con capacidad para debatir y defender los intereses de la provincia".

En diálogo con Radio Salta, el legislador realizó un extenso análisis del escenario político y económico del país, en el que combinó fuertes críticas al gobierno nacional con un llamado a la moderación y a la defensa del federalismo. "La propuesta del gobernador es muy razonable: primero la provincia, después las banderas partidarias. Eso es lo que he hecho toda mi vida", sostuvo.

Romero explicó que su acompañamiento a Sáenz y a su frente electoral responde a una convicción de que "Salta necesita tener representantes que defiendan sus obras, su producción y su desarrollo, y no candidatos que respondan a intereses partidarios de Buenos Aires". En ese sentido, diferenció la propuesta provincial de otros espacios: "Por un lado está la obediencia debida de La Libertad Avanza, donde los legisladores cumplen órdenes, y por el otro el kirchnerismo, que sigue un proyecto personal (haciendo alusión a Juan Manuel Urtubey). Frente a eso, Primero los Salteños plantea una alternativa sensata, de diálogo y de defensa real del interior".

El exgobernador fue particularmente crítico con la gestión del presidente Javier Milei, a la que acusó de "mala praxis política y económica". "El país heredó una situación complicada, pero muchos problemas se agravaron por errores del propio gobierno. Se perdió la confianza de los aliados en el Congreso y se dilapidó apoyo político por falta de diálogo y por desprecio hacia los gobernadores", afirmó.

"El país necesita diálogo, no enfrentamientos. Si el Gobierno no acuerda con los gobernadores, no habrá estabilidad ni crecimiento".

Romero señaló que el gobierno nacional "no cumplió" con las obras prometidas para Salta y el norte argentino. "La Ruta 40, la Ruta 51, el puente de Vaqueros, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital y la de Cafayate siguen demoradas o sin financiamiento. Hay esfuerzo de Vialidad Nacional, pero el Tesoro no manda los fondos en tiempo y forma. Y eso frena el desarrollo del norte", remarcó.

También se refirió al escándalo que involucra al diputado José Luis Espert y el uso irregular de aviones, al que calificó como "una muestra de la falta de experiencia y de los errores de gestión" del oficialismo. "Ese caso ya se había denunciado en 2019, pero insistieron en sostenerlo hasta el final. Eso es mala praxis política. Si el gobierno pretendía terminar con la corrupción y los empresarios amigos, debió empezar por cuidar esos detalles. No se puede combatir lo viejo repitiendo los mismos vicios", apuntó.

Para Romero, la administración Milei "cometió el error de creer que para enfrentar al kirchnerismo todo vale". "Esa lógica es peligrosa, porque nos deja sin institucionalidad. Se necesita firmeza, pero también sensatez. No se puede gobernar peleándose con todos y destratando a quienes deberían ser aliados", dijo.

El senador salteño, que dejará su banca en diciembre, reveló que recibió ofrecimientos para ocupar cargos dentro del Ejecutivo nacional, pero los rechazó. "Me propusieron un par de cosas y agradezco la confianza, pero no está en mi ánimo tomar ningún cargo público. Voy a seguir opinando, analizando la realidad y defendiendo a la provincia desde otro lugar. Dejo el Senado con gratitud y sin resentimientos, con la conciencia tranquila por el trabajo realizado", expresó.