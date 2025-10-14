Baja participación en el turno mañana al paro docente en Salta

Pese a la convocatoria nacional de CTERA y la adhesión de la Asociación Docente Provincial (ADP) en Salta, la medida de fuerza que se lleva a cabo este miércoles registró una participación reducida en la provincia.

Un relevamiento reveló que en varias escuelas, como la Indalecio Gómez, apenas 2 de cada 10 docentes del turno mañana se sumaron al paro. La escuela Sarmiento también mostró un bajo acatamiento al menos en el turno mañana.

La huelga tiene como objetivo visibilizar reclamos centrales del sector educativo, entre ellos la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la paritaria nacional docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La medida fue convocada por la CTERA y se extenderá por 24 horas, incluyendo marchas y cortes en distintos puntos del país. En Salta, el acatamiento durante el turno mañana fue bajo, según relevamientos locales.