"Estamos acá para darte apoyo para las elecciones", le dijo Donald Trump a Javier Milei

El presidente Javier Milei fue recibido en la Casa Blanca este martes por la tarde por su par de Estados Unidos, Donald Trump, y ambos mandatarios ya dialogan sobre temas como el rescate financiero a la Argentina y la situación en Medio Oriente, entre otros. "Estoy encantado de que esté acá", le dijo el republicano al jefe de Estado argentino. Minutos más tarde, el estadounidense agregó: "Estamos acá para darte apoyo para las elecciones". El encuentro busca ratificar la sintonía política entre ambos mandatarios y afianzar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió Trump al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca.

El jefe de Estado argentino ingresó a las 14.39 (hora de Argentina) y, tras firmar el libro de honor, fue recibido por Trump en la entrada principal de la residencia presidencial. Ambos se saludaron ante los medios antes de dirigirse al “cabinet room”, donde compartirán un almuerzo de trabajo junto a sus equipos. A diferencia de otras ocasiones, la reunión no se desarrolla en el Salón Oval y no se prevé la presencia de periodistas durante el encuentro.

Milei arribó a Washington en la madrugada, acompañado por su hermana y secretaria general Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el titular del Banco Central Santiago Bausilli. En la capital estadounidense los esperaban el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford.

En la previa del encuentro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que podría anunciarse un acuerdo comercial “inédito” entre ambos países. Además, la reunión se produce en el contexto del swap de USS20.000 millones acordado con el Tesoro de Estados Unidos, destinado a aliviar la deuda y estabilizar el riesgo país, más que a contener el tipo de cambio.