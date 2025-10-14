"Viví Francia", el evento de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, ya se festeja en Salta

La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (CCI FRANCE ARGENTINE), fundada hace 141 años (en 1884), cuenta con una gran trayectoria y Salta, que se adhirió en octubre de 2023, festeja su segundo aniversario con el evento "Viví Francia 2025", desde el 13 al 17 de octubre.

Pablo Sylvester, delegado de Salta, dialogó con El Tribuno y destacó que "la Cámara a nivel nacional tiene varios eventos y el más importante es 'Viví Francia'".

"El evento principal se llevará a cabo este jueves 15 de octubre a las 19 un 'Café du commerce' en La Melchora (Uruguay 750), un after office de negocios, van representantes, directivos, socios y no socios. Tenemos 17 socios en la Cámara. Desde la minera Eramet hasta socios empresas pymes de Salta de rubros como turismo, recursos humanos, etc".

"Seclantás Adentro", la bodega que también es socia de la mencionada cámara, ofrecerá vinos y habrá un copetín. También estará presente la Universidad Católica de Salta con su escuela de turismo. "Además, el hotel Casa Real adhirió un menú especial para estos días de platos franceses", agregó Sylvester.

Antoine Dekyvère, dueño de la empresa turística Terra Altiplano dará un pitch motivacional de 15 minutos: "Hacer negocios entre Salta y Francia".

Para reservas comunicarse al 387 452 6861.

Fomentar los intercambios comerciales

La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina tiene como misiones fundamentales fomentar los intercambios comerciales entre Francia y Argentina y estar al servicio de sus asociados. Cuenta con unas 300 empresas socias (francesas y argentinas) que se benefician con los múltiples servicios que ofrece.

CCI FRANCE ARGENTINE proporciona además a sus adherentes una amplia red de contactos, no sólo en Argentina sino también en el resto del mundo. En Argentina cuenta con tres delegaciones, en Córdoba, Mar del Plata y en Mendoza. Es miembro de CCI FRANCE INTERNATIONAL que reúne a todas las cámaras francesas distribuidas en los distintos países y de la UCCEB (Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales). Es cámara fundadora de la EUROCÁMARA, creada el 13 de junio de 2014.