19°
16 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Salta

Seminario sobre inteligencia artificial y democracia en la UNSa

Será dictado por el profesor Fabián Silva Molina, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Actividad libre y gratuita.
Jueves, 16 de octubre de 2025 21:49
Mañana viernes, el profesor Fabián Silva Molina, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), estará en Salta para dictar el seminario “La inteligencia artificial amenazando a la democracia” en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

La actividad comenzará a las 14 en el anfiteatro F de la Facultad de Humanidades, en el marco de las actividades organizadas por la carrera de Ciencias de la Comunicación. A las 16, en el mismo espacio, Silva Molina presentará su libro “Inteligencia artificial y política”, una publicación que aborda los impactos del desarrollo tecnológico en la toma de decisiones, la información pública y las estructuras democráticas contemporáneas.

El encuentro será abierto a todo público y se invita especialmente a estudiantes, docentes, periodistas y profesionales interesados en el vínculo entre tecnología, ética y política.

La presentación está organizada por la Facultad de Humanidades de la UNSa, y contará con un espacio de intercambio con el autor tras la exposición.
 

