PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
19 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lo mio es
relatos de salta
elecciones de octubre
Minería en Salta
Minería en Salta
Minería en Salta
Elecciones legislativas 2025
balotaje en Bolivia
elecciones de octubre
Lo mio es
relatos de salta
elecciones de octubre
Minería en Salta
Minería en Salta
Minería en Salta
Elecciones legislativas 2025
balotaje en Bolivia
elecciones de octubre

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Elecciones de octubre

"Hay que acompañar con leyes las inversiones"

Flavia Royón destacó que se debe apuntar al empleo. 
Domingo, 19 de octubre de 2025 01:36
La candidata a senadora Flavia Royón visitó la planta de la Cerámica Alberdi.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, visitó la planta de Cerámica Alberdi, en el Parque Industrial de Salta y destacó la importancia de acompañar con leyes las inversiones que generan empleo, innovación y valor agregado en la provincia.

"En el Congreso se van a discutir Reformas que ponen en juego los próximos 10 años para Salta: nuestros recursos, el trabajo de nuestra gente, la educación de nuestros hijos, la salud y la seguridad, la situación de nuestros jubilados", expresó la candidata, en el marco de su recorrida por la planta junto a directivos y trabajadores y ejemplificó: "Esta es la Salta que queremos: una provincia que planifica, que atrae inversiones y que demuestra que el desarrollo puede y debe construirse desde el interior".

Royón subrayó que la industria local es clave en la generación de empleo formal y en la consolidación del modelo de crecimiento provincial: "Cuando se apuesta por la producción, se apuesta por la gente. Estas inversiones son el resultado de una provincia con reglas claras, estabilidad y una gestión que prioriza al trabajo sobre la especulación".

En ese sentido, expresó que "esta es la forma de encontrar soluciones, no las peleas de los extremos que nunca logran consensos y frustran las esperanzas que tiene nuestra gente". "De un lado están los que siguen pidiendo un esfuerzo, pero lo que dicen nunca se cumple y del otro está el pasado que fracasó, los que buscan el caos", dijo. Por ello, puntualizó que "lo que Argentina necesita es que la voz de las provincias se haga escuchar fuerte en el Congreso. Es urgente, es ahora".

La empresa concretó una inversión de 10 millones de dólares para la reconversión tecnológica de su Línea 2 de producción, incorporando equipamiento de última generación que permitirá fabricar productos cerámicos de alta precisión y calidad, orientados a proyectos arquitectónicos de gama superior y al mercado exportador.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD