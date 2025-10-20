Conexiones que transforman: Express Telecomunicaciones lidera el cambio y reúne sectores

El reconocido Joan Swaick, autor, conferencista y divulgador especializado en tecnologías emergentes y su impacto en lo humano, fue el speaker principal. Swaick destacó la implementación de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana. El panel estuvo compuesto por Martín Güemes, Secretario de Modernización del Estado en el Gobierno de la Provincia de Salta, representando al sector público; Darío Pellegrini, Presidente de la Cámara Pyme de Salta, representando al sector privado; y Maximiliano Rigotti, Gerente Corporativo Comercial y Nuevos Negocios de Express Telecomunicaciones.

Todos coincidieron en la importancia de trabajar juntos para impulsar y potenciar el desarrollo tecnológico en la región. Este encuentro de alto nivel permitió debatir sobre la importancia de la conexión en todas partes y cómo las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que nos comunicamos y trabajamos.

Express Telecomunicaciones apunta a un futuro con mayor conectividad, reduciendo brechas tecnológicas y brindando soluciones y servicios de alta calidad a las necesidades de grandes empresas, pymes y startups. Te invitamos a que revivas el encuentro desde nuestro canal de YouTube: Express Telecomunicaciones.