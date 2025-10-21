Elecciones 2025: multas de hasta $77 mil por sacar fotos en la cabina de votación y $5 mil por no votar

Las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre están a la vuelta de la esquina y marcarán un cambio histórico en Salta: será la primera vez que se vote con boleta única papel, un sistema más transparente, simple y seguro que reemplaza el uso del sobre.

El secretario electoral del Juzgado Federal N° 1, Juan Pablo Acosta Sabatini , explicó cómo será el nuevo procedimiento, qué curiosidades presenta el formato y qué sanciones económicas prevé la ley para quienes incumplan las normas.

El funcionario recordó que no asistir a votar implica una multa de $5.000 , mientras que tomar fotografías de la boleta dentro de la cabina de votación puede derivar en una sanción de hasta $77.000 , según el artículo 71 inciso G del Código Electoral.

“El objetivo es proteger el secreto del voto y garantizar que el acto electoral se desarrolle con total normalidad”, resaltó Acosta Sabatini.

El procedimiento

Cada mesa de votación entregará al elector una lapicera negra indeleble con la inscripción "Elecciones Argentinas".

“Esa tinta no se borra y garantiza la seguridad del voto”, aclaró el secretario electoral.

En este nuevo sistema no se utiliza sobre : el votante marca dentro del casillero correspondiente, dobla la boleta y la deposita directamente en la urna.

Qué pasa si el votante se equivoca

Otro dato importante que pocos conocen es que, si un elector se equivoca o cambia de opinión antes de colocar la boleta en la urna, puede solicitar una nueva.

“Si todavía no la depositaste, el presidente de mesa guarda la boleta anterior en un sobre especial y te entrega una nueva para que repitas el procedimiento”, explicó Acosta Sabatini.

Transparencia

Con este nuevo formato, las autoridades buscan garantizar un proceso más ágil y confiable.

“El sistema de boleta única papel reduce errores, evita el robo de boletas y asegura que todos los partidos tengan la misma visibilidad”, destacó el secretario electoral.

De esta manera, el próximo domingo los salteños participarán de una jornada electoral histórica, con nuevas reglas, sanciones económicas y un sistema que promete mayor transparencia.