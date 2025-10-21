Sáenz: "Se elige a quienes defenderán a los salteños"

Durante una caminata, junto a miles de vecinos, por los barrios Libertad y Caballito de la ciudad de Orán, el gobernador Gustavo Sáenz remarcó la importancia de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y llamó a votar con conciencia y esperanza. "Este domingo no será para elegir Presidente, sino para designar representantes que deben defender a todos los salteños", afirmó.

Durante el acto, Sáenz pidió que quienes resulten electos estén dispuestos a "cortarse la mano antes de perjudicar a algún salteño". Además, convocó a votar con "la esperanza" y con "ese poncho que nos cobija", evocando uno de los símbolos principales de Salta.

Lo acompañaron en la caminata el candidato Ignacio Jarsún, quien prometió "dejar el alma para representarlos como corresponde", y la candidata Oriana Nevora, quien aseguró que su proyecto "no permitirá que la Provincia se arrodille en Buenos Aires para recibir migajas".

"El norte argentino necesita las mismas oportunidades que todo el país", indicó.

También participaron del recorrido el intendente local, Baltasar Lara Gros, el senador provincial Juan Cruz Curá, intendentes del norte provincial y legisladores provinciales.