Comenzaron las obras de pavimentación de la ruta 51

Vialidad Nacional dio inicio a las obras de pavimentación en la Ruta Nacional N° 51, en el tramo comprendido entre Mina La Poma y Alto Chorrillos, uno de los sectores más complejos del recorrido hacia el Paso de Sico. El proyecto contempla la pavimentación de 18 kilómetros y forma parte de la Sección II del trayecto San Antonio de los Cobres - Alto Tocomar, dentro del corredor bioceánico que conecta Salta con Chile.

Se trata de una zona de alta montaña, donde las condiciones geográficas -pendientes pronunciadas, curvas cerradas y calzada angosta- dificultan la circulación de vehículos pesados. La nueva traza incorpora mejoras geométricas y estructurales que permitirán el tránsito de bitrenes y camiones de gran porte, incrementando la capacidad logística y reduciendo los costos de transporte.

Entre las principales obras se destacan curvas con radios ampliados, pendientes más suaves y sistemas de drenaje optimizados, que brindarán mayor seguridad y menor tiempo de viaje, especialmente para el transporte de carga que abastece la actividad minera en la Puna salteña.

Extensión de la ruta 51

La Ruta Nacional 51, que forma parte de la Red Troncal Nacional, se extiende por unos 298 kilómetros desde El Aybal, en la ciudad de Salta, hasta el Paso de Sico, en la frontera con Chile. Por ella circulan diariamente vehículos livianos y pesados, lo que la convierte en un corredor logístico y económico clave para el Noroeste Argentino y el comercio internacional con los mercados del Pacífico.