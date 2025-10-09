¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

día de la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer
Premio Nobel de Literatura
gemas sanadoras
paradas de coletivos
Tragedia vial en Salta
red de trata en las escuelas
Tragedia vial en Salta

Un motociclista murió al chocar contra un caballo en la ruta 51, cerca del Dique Las Lomitas

El siniestro ocurrió esta madrugada cerca del Dique Las Lomitas. El motociclista, de unos 30 años, murió en el acto al impactar contra un caballo que deambulaba por la ruta. El animal también falleció. Investigan quién es el dueño del equino.

Mariano Gil
Jueves, 09 de octubre de 2025 10:01
La moto totalmente destrozada, el caballo muertoi a su lado, en el asfalto de la Ruta 51, donde falleció el conductor de la motocicleta 110cc. Foto La llave del Portal.
Un trágico accidente ocurrió esta madrugada, alrededor de las 4.05, sobre la Ruta Nacional 51, a la altura del Dique Las Lomitas, en la zona del control de áridos, donde un motociclista perdió la vida tras chocar violentamente contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre -de unos **30 años** y residente en las inmediaciones de San Luis- se desplazaba en una motocicleta de 110cc  cuando, por motivos que aún se investigan, impactó de frente contra el animal,que deambulaba sin control en medio del camino.

El golpe fue devastador: el motociclista murió en el acto, mientras que el caballo también perdió la vida debido a la violencia del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios de Campo Quijano y Criminalística, los cuales ealizaron un minucioso relevamiento para determinar la mecánica del siniestro y recoger evidencias que permitan identificar al propietario o propietaria del equino, cuya presencia sobre la ruta habría sido la causa directa del fatal desenlace.

La Fiscalía Penal interviniente ordenó el secuestro del rodado y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Con esta tragedia, el motociclista se convirtió en la víctima número 92 de siniestros viales en lo que va del 2025 en la provincia de Salta, y la primera del mes de octubre, según los registros policiales.

El hecho vuelve a poner en foco la presencia de animales sueltos en rutas provinciales y nacionales, una problemática recurrente que ya provocó numerosos accidentes fatales. En este caso, la Ruta 51 -una vía de intenso tránsito hacia la zona de San Antonio de los Cobres y el corredor minero- volvió a ser escenario de una muerte evitable.

Mientras avanza la investigación, la Policía intenta establecer quién tenía bajo su cuidado al caballo que deambulaba maniatado, una situación que podría derivar en una causa penal por homicidio culposo si se comprueba negligencia en el manejo del animal.

El cuerpo del motociclista fue retirado del lugar pasadas las 7 de la mañana, mientras los peritos continuaban recolectando fragmentos del rodado y huellas sobre el asfalto para reconstruir el recorrido previo al impacto.

La tragedia conmocionó a los vecinos de la zona, que aseguran que no es la primera vez que animales sueltos aparecen sobre la ruta,

