24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre
Grupo Ecipsa
Pro Mujer
Salta

Abren un nuevo espacio en Salta para impulsar el desarrollo de las mujeres

El nuevo centro de Pro Mujer abrirá sus puertas el 29 de octubre en Pueyrredón 814, con talleres, asesorías y un enfoque en la autonomía económica femenina.
Viernes, 24 de octubre de 2025 06:51
Impulsan el desarrollo de las mujeres

Con la mirada puesta en fortalecer la autonomía y el liderazgo de las mujeres, Pro Mujer abrirá este 29 de octubre un nuevo espacio en la ciudad de Salta, donde se brindarán capacitaciones, asesorías y actividades gratuitas destinadas al desarrollo personal y profesional.

El centro estará ubicado en Pueyrredón 814 y contará con dos áreas principales: “Punto Digital”, equipada con computadoras para talleres y mentorías, y “Café con Sentido”, pensado como un lugar para compartir experiencias, inspirarse y construir redes de apoyo.

El acto de inauguración será de 15 a 17 horas, con el taller “Espacio PROtagonista”, a cargo de Mariana Borigen, mentora en liderazgo y negocios. En esta primera edición, la especialista abordará “Cómo construir una marca personal desde la autenticidad y el empoderamiento femenino”.

“Queremos que este nuevo espacio sea un lugar donde las mujeres puedan fortalecerse, capacitarse y crear oportunidades sostenibles para sí mismas, sus familias y sus comunidades”, destacó Paola Farías, gerenta de Educación de Pro Mujer.

La apertura se enmarca en los 20 años de trabajo de la organización en Argentina y refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres. En las próximas semanas, se sumarán talleres sobre salud, educación financiera y liderazgo.

Las personas interesadas podrán participar del evento inaugural y de las próximas actividades mediante inscripción previa en el formulario disponible en las redes oficiales de Pro Mujer: registro

Con más de 35 años de trayectoria en América Latina, la organización impulsa la inclusión financiera y digital, la educación y el acceso a la salud, alineando su labor con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para fomentar comunidades más equitativas y resilientes.

Temas de la nota

