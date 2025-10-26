Chalabe: “Necesitamos legisladores que gestionen los recursos que Salta necesita”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Chalabe, votó este mediodía en la Escuela Roca de la capital provincial. Tras emitir su sufragio, valoró el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la gestión del intendente Emiliano Durand, y destacó la necesidad de que Salta cuente con legisladores comprometidos con la gestión y la búsqueda de recursos.

“Esperamos que los salteños y los argentinos optemos por la vía del diálogo y del consenso, no de los gritos y de los insultos”, expresó Chalabe al salir del establecimiento. En esa línea, subrayó que el municipio tiene el desafío de continuar gestionando obras y financiamiento para seguir recuperando la ciudad.

“Necesitamos legisladores que tengan diálogo con el gobernador y el intendente para gestionar los recursos que sean necesarios”, afirmó.

Por último, Chalabe reconoció que aún quedan muchas demandas por atender. “Los salteños tenemos muchas necesidades. Se viene haciendo muchísimo en la provincia y el municipio, pero hacen falta más cosas, y para eso hacen falta recursos”, concluyó.