La Municipalidad de Salta avanza con el retiro de la cartelería política tras las elecciones

Luego de las elecciones legislativas celebradas el domingo, la Municipalidad de Salta puso en marcha un amplio operativo de retiro de cartelería política en distintos puntos de la ciudad. La tarea está a cargo del área de Espacios Públicos, que comenzó los trabajos a primera hora de este martes con cuadrillas desplegadas en avenidas Bicentenario, Yrigoyen y Entre Ríos, entre otras arterias de alta circulación.

El procedimiento incluye el levantamiento de pancartas, pasacalles y publicidades partidarias instaladas en postes de alumbrado público, veredas y estructuras metálicas. Desde el municipio recordaron que la Ordenanza N° 13.77/09, en su artículo 25 inciso C, prohíbe la colocación de carteles en columnas del alumbrado público y fija sanciones para quienes incumplan esta normativa.

“En aproximadamente 10 días tendremos la ciudad limpia de cartelería política. Además, damos prioridad al retiro de la cartelería ubicada en estructuras metálicas. Buscamos orden y seguridad en el municipio”, explicó Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, durante una recorrida por la zona norte.

El operativo no solo apunta a mejorar la estética urbana tras la campaña electoral, sino también a reducir la contaminación visual y ambiental que generan estos materiales. Desde la comuna destacaron que se busca concientizar sobre el uso responsable de los espacios visuales públicos, promoviendo campañas políticas más limpias y sostenibles.

Las cuadrillas municipales continuarán en los próximos días con el retiro de carteles y pasacalles en distintos barrios, dando prioridad a los sectores céntricos y avenidas principales, para luego extender el operativo a los barrios periféricos.

Con estas acciones, la Municipalidad refuerza su compromiso con el ordenamiento urbano, la seguridad vial y el respeto a las normas vigentes, preparando la ciudad para una nueva etapa post electoral libre de contaminación visual.

