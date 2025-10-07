Flores, moda y tecnología: los precios de los regalos más buscados para mamá

El Día de la Madre se celebra en la Argentina el tercer domingo de octubre, y este año caerá el 19 de octubre. En la previa de una de las fechas más especiales del calendario familiar, El Tribuno realizó un relevamiento por los principales puntos de venta del centro salteño para mostrar opciones y precios de regalos, de modo que los salteños puedan elegir con tiempo el obsequio ideal para mamá.

A pocos días del festejo, el movimiento comercial comienza a sentirse con fuerza en el centro de la ciudad. Los locales, ferias y puestos exhiben una amplia variedad de regalos que van desde flores y chocolates hasta carteras, calzados, televisores y artículos de belleza.

Fotos: Damaris Sardinas

Flores, el clásico que nunca falla

En la tradicional feria de flores de Pellegrini esquina Urquiza, Mónica, una de las vendedoras más reconocidas del lugar, contó que el movimiento ya comenzó a notarse. “Mucha gente pregunta, pero sabemos que los precios suben un poco cada año. Igual hay opciones para todos los bolsillos”, aseguró.

Entre los arreglos más buscados se destacan las rosas naturales y las rosas eternas, que este año marcan tendencia. Las rosas eternas se consiguen desde $3.000 cada una, o en versiones más elaboradas con adornos o peluches desde $7.000 hasta $20.000.

Los ramos combinados con flores como claveles, crisantemos y lirios se venden desde $3.000 hasta $15.000, dependiendo del tipo y tamaño. “Las rosas siguen siendo las más pedidas, aunque también salen las plantas y los ramos surtidos”, explicó Mónica.

Además, el puesto número 10 de la feria realizará un sorteo especial por el Día de la Madre, con premios que incluyen ramos, chocolates y regalos sorpresa.

Entre los regalos más llamativos se encuentran los peluches grandes, con precios que van desde $10.000 los pequeños tipo llavero, hasta $140.000 los gigantes. Las cajitas con luces y chocolates también se destacan, con precios entre $18.000 y $30.000.

Moda: carteras y calzados para todos los gustos

Para quienes prefieren un obsequio práctico, los comercios del centro ofrecen una amplia gama de carteras y billeteras. Las carteras se consiguen desde $39.000 hasta $45.000, mientras que las billeteras oscilan entre $11.000 y $35.000, con múltiples diseños y colores.

El calzado también figura entre los preferidos. Las sandalias primaverales pueden encontrarse desde $29.000 hasta $35.000, y los modelos más sofisticados llegan a $49.000, según el diseño y material.

Algunos locales incluso ofrecen importantes descuentos por liquidación o cierre, con precios que van desde $45.000 hasta $68.000, y la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito.

Tecnología y belleza, las opciones modernas

La tecnología también se impone entre las opciones para agasajar a mamá. Los televisores LED de 32 pulgadas varían entre $219.999 y $349.999, con opciones de pago en hasta 15 cuotas fijas, dependiendo del local.

Otra alternativa popular son los artículos de belleza y cuidado personal. En varios comercios del microcentro se pueden encontrar combos de planchita y secador de pelo desde $99.999, o secadores profesionales de marca a $162.999, con facilidades de pago en cuotas.

También hay disponibles parlantes portátiles y celulares, pensados para las mamás más tecnológicas o amantes de la música.

Un día para celebrar en familia

Entre flores, regalos y promociones, los comerciantes esperan un gran movimiento para el fin de semana previo al Día de la Madre. “Vamos a trabajar con horario corrido y toda la noche desde el viernes”, anticipó Mónica, mientras arreglaba un ramo de rosas eternas decorado con mariposas y una pequeña abeja.

Consultada sobre qué la hace sentir especial en esta fecha, respondió con ternura: “Comer con mis hijos. Tengo tres, y aunque cada uno tiene su familia, ese momento juntos es lo más lindo”.

Con emoción y trabajo, los vendedores locales se preparan para uno de los días más esperados del año, donde cada detalle, grande o pequeño, busca expresar el amor por mamá.