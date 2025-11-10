Salta perdió 6.500 empleos formales en un año

Salta atraviesa un momento crítico en el mercado laboral formal. De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a los que consultó El Tribuno, en julio de 2025 se contabilizaron 119.000 trabajadores asalariados registrados en la provincia. Esto representa una caída de 6.500 empleos respecto a julio de 2024, que representa una merma del 5,1% interanual.

Además, si se compara con noviembre de 2023, Salta ha perdido 10.400 empleos registrados formales. Este nivel de contracción la sitúa entre las provincias más afectadas del país, junto con Santa Cruz (-9,1 %), Chubut (-8,0 %) y Misiones (-1,1 %) en la tabla de mayores caídas del organismo nacional.

Por el otro lado del espectro, algunas provincias mostraron crecimiento: Formosa (4,7 %), San Juan (3,6 %), Santiago del Estero (1,9 %) entre ellas.

En el caso salteño, distintos factores explican la contracción. El parate en la obra pública y desaceleración en las construcciones privadas afectó el empleo directo e indirecto, mientras que la retracción del consumo interno golpeó al comercio y los servicios, sectores que concentran buena parte de los trabajadores registrados. A esto se suma la baja incorporación de empleo privado nuevo, lo que refuerza la tendencia de un mercado laboral que no logra recuperar los niveles previos de actividad.

El 17% de los trabajadores de Salta capital busca otro empleo. Además, unas 20.000 personas de la capital y alrededores estaban desempleadas durante el segundo trimestre.

Durante la primera mitad del año pasado, la situación del empleo privado en la provincia era completamente diferente y, de hecho, inédita en el país. Mientras en casi todos los distritos —con excepción de Neuquén— se eliminaban puestos de trabajo formales, en Salta ocurría lo contrario. La provincia lideraba el crecimiento del empleo privado gracias al impulso del sector minero, la construcción asociada a nuevos proyectos productivos y una dinámica de inversión que contrastaba con el escenario nacional.

Ese panorama cambió a partir de la caída del precio internacional del litio, que frenó las inversiones, en la segunda mitad de 2024, en los proyectos de exploración y desarrollo en la Puna salteña, con efectos directos sobre el nivel de empleo. La minería fue y continúa siendo una de las principales fuentes de generación de trabajo formal en Salta, junto con las actividades de servicios y logística vinculadas al sector, por lo que el impacto de la desaceleración minera se reflejó rápidamente en las estadísticas laborales.

Alerta

El comportamiento provincial se enmarca en la tendencia nacional que describió un reciente informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también con datos de la Secretaría de Trabajo. Según el relevamiento, en julio de 2025 el número total de trabajadores asalariados registrados en la seguridad social tuvo una reducción de 205.000 empleos frente a noviembre de 2023. Una caída del 2% en casi dos años.

El estudio detalla que el empleo asalariado formal del sector privado se situó en 6,24 millones de trabajadores, con una baja de 8.800 empleos en julio y un retroceso del 2% desde noviembre de 2023, lo que equivale a 127.000 puestos menos. En el sector público, el total fue de 3,4 millones de asalariados, con una disminución interanual de 15.000 empleos y de 58 mil puestos en comparación con noviembre de 2023.

En tanto, el empleo formal en casas particulares mantiene una tendencia descendente desde mediados de 2023, con una baja interanual del 1,5% (7.000 empleos menos) y una contracción del 4% (21.000 puestos) respecto al cierre de 2023. El nivel actual del sector equivale al registrado hace doce años, según el IIEP.

El informe también analiza las diferencias sectoriales. En julio de 2025, seis de los trece sectores relevados presentaron caídas en el volumen de empleo. Las variaciones negativas más marcadas se observaron en minería (-0,8%), servicios inmobiliarios (-0,4%), industria (-0,3%) y servicios personales (-0,3%). Solo agro y pesca mostraron un leve crecimiento (+0,2%), mientras que construcción, transporte, educación, salud, comercio y servicios públicos permanecieron estables.

El documento del IIEP-UBA también describe la evolución de las remuneraciones. El salario mínimo, vital y móvil perdió un 34% de su poder adquisitivo real entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, ubicándose en niveles similares a los de 2001. En el sector público, los salarios reales registraron una caída del 13,2% en el mismo período, mientras que en el sector privado permanecieron prácticamente estancados.