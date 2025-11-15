Marimari Modular, 14 años liderando la construcción modular en el norte del país

En un mercado en constante evolución, la especialización se consolida como la clave del éxito. Mari Mari Modular, una empresa con 14 años de trayectoria y con profundas raíces en el norte argentino, es un testimonio de esta filosofía. Con un enfoque riguroso y exclusivo en la construcción modular, la compañía se ha posicionado con orgullo entre las diez principales empresas del país en este segmento.

Mari Mari Modular ha tomado una decisión estratégica que define su identidad y superioridad técnica: solo nos dedicamos a la construcción modular.

"No hacemos construcción tradicional, ni Steel Frame, ni ninguna otra técnica. Esta concentración nos permitió acumular un conocimiento profundo y un expertise insuperable, consolidándonos como un referente indiscutido en el mercado argentino de la construcción modular", afirma José Luis García, quien es le presidente de la empresa.

José Luis García, presidente de Mari Mari.

Este enfoque especializado garantiza a sus clientes no solo velocidad y eficiencia, sino también la máxima calidad y precisión en cada proyecto.

Un compromiso con la excelencia y el desarrollo regional

Para Marimari Modular, el hecho de ser una empresa originaria del norte argentino y haber alcanzado este nivel de reconocimiento nacional, son motivo de gran orgullo. Su contribución al desarrollo regional se refleja en la fuerza laboral que impulsa su operación.

La compañía cuenta con un equipo de más de 300 colaboradores altamente capacitados distribuidos en distintas áreas clave, asegurando una gestión integral y de alto rendimiento:

Ingeniería y arquitectura: la base de la innovación y el diseño.

la base de la innovación y el diseño. Producción en general: garantizando la calidad y la eficiencia en la fabricación de los módulos.

garantizando la calidad y la eficiencia en la fabricación de los módulos. Montaje en sitio: ejecución precisa y rápida de las obras.

ejecución precisa y rápida de las obras. Planificación y gestión de proyecto: control riguroso de tiempos y recursos.

control riguroso de tiempos y recursos. Calidad y postventa: compromiso con la satisfacción del cliente a largo plazo.

Mari Mari Modular no solo construye estructuras; está construyendo el estándar de la construcción del futuro, demostrando que la especialización y el talento del Norte Argentino están a la vanguardia de la innovación nacional.