CPA Emprendimientos Inmobiliarios: trayectoria al servicio de los salteños

Desde hace más de dos décadas, CPA Emprendimientos Inmobiliarios acompaña a los salteños en la concreción de proyectos que combinan profesionalismo, diseño y desarrollo urbano. Su fundador y socio, arquitecto Miguel Cruz Iturrieta, explica que la empresa se especializa tanto en construcciones de edificios en altura —para viviendas y oficinas— como en loteos, bajo distintas figuras: club de campo, barrios cerrados y barrios abiertos.

"Lo que la gente valora en nosotros es, primero, nuestra trayectoria, y segundo, nuestro profesionalismo, ese es el motor que va construyendo la confianza año tras año", expresó Cruz Iturrieta.

En cuanto a los proyectos de construcción, el arquitecto destaca que el valor agregado de CPA está de la mano de la arquitectura. "Siempre hemos buscado un plus no solo desde lo estético, sino también desde lo espacial. Queremos crear espacios amplios y confortables, para que la gente pueda vivir mejor", explicó.

Por otro lado, en nuestros barrios cerrados, redoblamos la apuesta. "Priorizamos que los lotes sean grandes, la densidad habitacional baja y que los espacios comunes y verdes tengan un peso mayor que la construcción misma", detalló.

Proyectos destacados

"Uno de nuestros proyectos mas destacados, y debo decirlo con orgullo, fue el que nos permitió arrancar y nacer como desarrolladora, y además fue pionero en la zona que hoy se conoce como San Lorenzo Chico", recordó Cruz Iturrieta.

De hecho, ese proyecto fue el primer club de campo en San Lorenzo Chico, llamado Santa María de la Aguada, inaugurado en el año 2004. "Este loteo tiene como alma una laguna y grandes espacios comunes que respetan sus quebradas naturales. Buscamos que las viviendas se inserten armoniosamente en el entorno, preservando fauna, árboles nativos y la belleza natural de la zona",puntualizó Cruz Iturrieta.

"Ese primer desafío nos abrió el camino para seguir creciendo, con nuevos proyectos también en San Lorenzo Chico, Villa San Lorenzo, y ahora también con loteos abiertos y un barrio cerrado en San Agustín, entre otros desarrollos en distintos puntos de la ciudad", expresó.

CPA Emprendimientos Inmobiliarios invita a los salteños a conocer sus proyectos. Miguel Cruz Iturrieta asegura: "Mi mensaje es que se animen a invertir en pozo. Siempre apostar al ladrillo o a la tierra es un buen resguardo y una forma de conservar y proteger sus ahorros. Los invitamos a visitar nuestras oficinas, en Pasaje Zorrilla 155, primer piso A, frente a la Palúdica, junto a los nuevos espacios verdes que acaban de inaugurar." También pueden seguirlos en redes sociales como para conocer sus proyectos y novedades.

Al ser consultado sobre su visión sobre los desarrollos urbanos en Salta, Cruz Iturrieta respondió: Hoy se ve un movimiento fuerte en desarrollos inmobiliarios en nuestra provincia. Nos sentimos parte de este crecimiento en Salta desarrollando edificios de departamentos en macrocentro, dúplex en Tres Cerritos, una media densidad en el Huaico y loteos abiertos y cerrados en Cerrillos y La Merced camino a San Agustín.

Con relación al encuentro Hablemos de lo que viene-Desarrollos Urbanos, expresó: "Lo que más me gustó fue la actitud positiva y las ganas de seguir adelante. Muy interesante los aportes de Gustavo Menayed de la empresa Portland sobre su visión en proyectos de escala en Argentina y en el exterior, Marcos Laens que nos contó como construyen las viviendas promovidas en Uruguay con sus herramientas de financiamiento a largo plazo y por su puesto el panel de los desarrolladores locales contando sobre la actualidad de los desarrollos en Salta, y las oportunidades de expansión que hoy tiene la Provincia", concluyó Cruz Iturrieta.