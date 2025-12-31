PUBLICIDAD

28°
31 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Allanamientos en Tartagal y General Mosconi: secuestraron armas y más de 1200 dosis de cocaína

Allanamientos realizados en Tartagal y General Mosconi en el marco de una causa por robo con arma de fuego permitieron el secuestro de armas, municiones y más de 1200 dosis de cocaína. Hay dos detenidos y una persona demorada.
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 17:48
En el marco de una investigación judicial por un robo cometido con el uso de un arma de fuego, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que se concretaron durante la jornada de ayer en las ciudades de Tartagal y General Mosconi, como parte de las medidas dispuestas para el esclarecimiento del hecho.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Subdirección General de Investigaciones de la Policía de Salta, y permitieron el secuestro de armas de fuego, municiones y una importante cantidad de estupefacientes, entre otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 10 de diciembre en General Mosconi, cuando el conductor de una camioneta fue víctima de un robo perpetrado con un arma de fuego. A partir de las tareas investigativas desplegadas, se logró identificar a dos personas presuntamente vinculadas al hecho.

En ese contexto, efectivos del Grupo de Investigación 42 concretaron la detención de dos hombres, de 31 y 24 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa que se tramita por el violento asalto.

Como parte del avance de la investigación, durante la jornada de ayer se realizaron cuatro allanamientos en inmuebles ubicados en el barrio San Silvestre de Tartagal y en distintos puntos de General Mosconi, en cumplimiento de órdenes judiciales.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró escopetas, revólveres, cartuchos y otros elementos que serán sometidos a peritajes. En uno de los domicilios allanados, además, se demoró a un hombre por portación ilegítima de arma de fuego.

En otro de los operativos, los investigadores detectaron la presencia de más de 1200 dosis de cocaína, que fueron inmediatamente incautadas. Ante este hallazgo, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que continuó con las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.

Las actuaciones judiciales se desarrollan con la intervención de la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 1, que supervisan el avance de la causa y la situación procesal de las personas detenidas, mientras continúan las tareas investigativas para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos en la zona.

