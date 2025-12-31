PUBLICIDAD

31 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Año Nuevo 2026
Rosario de Lerma
Clima en Salta
Stranger Things
Cristina Kirchner
Cámara de Diputados de la Nación
Allanamientos en el norte
Tini Stoessel
incendio en salta
Salta

Feliz Año Nuevo: gracias por confiar y acompañar un periodismo con datos verificados

Agradecemos a nuestros los lectores por la confianza y el acompañamiento diario. El cierre de este año renueva nuestro compromiso con la información responsable, la verificación de los datos y el periodismo al servicio de la comunidad.
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 22:17
FELIZ AÑO NUEVO. A lo largo de estos meses, miles de lectores eligieron informarse, debatir y acompañar nuestro trabajo cotidiano, convirtiéndose en una parte esencial de cada cobertura y de cada historia contada.

El periodismo atraviesa una etapa de profundos cambios, marcada por la inmediatez, la sobreabundancia de información y la circulación constante de rumores y contenidos sin verificar. En ese contexto, el compromiso con los datos confirmados, las fuentes confiables y la precisión informativa se vuelve más importante que nunca.

Cada noticia publicada fue el resultado de un trabajo que prioriza la verificación, el contraste de versiones y la responsabilidad frente a la comunidad. Informar no es solo contar lo que ocurre, sino hacerlo con cuidado, contexto y respeto por la verdad, incluso en situaciones de urgencia o alta sensibilidad.

El acompañamiento de los lectores también se refleja en los mensajes, alertas y aportes que llegan a la redacción. Muchas coberturas comenzaron gracias a datos enviados por la gente, que luego fueron corroborados y transformados en información útil para toda la sociedad.

De cara al año que comienza, el desafío es redoblar esfuerzos, profundizar las coberturas locales, seguir de cerca los temas que impactan en la vida cotidiana y sostener un periodismo cercano, transparente y comprometido con la realidad.

En este Año Nuevo, el agradecimiento es para cada lector que confió, que leyó, que compartió y que exigió información clara y honesta. Esa confianza es el motor que impulsa a seguir trabajando todos los días con la misma convicción.

Que el nuevo año nos encuentre informados, críticos y unidos por el valor de la verdad. Gracias por estar del otro lado y por seguir eligiendo un periodismo basado en datos, compromiso y responsabilidad.

