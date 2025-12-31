PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
31 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Clima en Salta
Año Nuevo
Año Nuevo
Año Nuevo en Salta
Año Nuevo 2026
Rosario de Lerma
Clima en Salta
Stranger Things
Cristina Kirchner
Cámara de Diputados de la Nación
Clima en Salta
Año Nuevo
Año Nuevo
Año Nuevo en Salta
Año Nuevo 2026
Rosario de Lerma
Clima en Salta
Stranger Things
Cristina Kirchner
Cámara de Diputados de la Nación

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Insólito: la Cámara de Diputados depositó por error 700 mil pesos a empleados

Las autoridades comunicaron que se trató de un error y que será descontando el viernes. 
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 17:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Cámara de Diputados pagó por error 700 mil pesos a los empleados de ese cuerpo legislativo y está pidiendo a los agentes que no lo “gasten” porque será descontando de su cuenta el próximo viernes.

Los empleados legislativos ya cobraron el aguinaldo con un bono y el sueldo de diciembre ayer, pero hoy comprobaron que tenían un nuevo depósito de 699.177,82 pesos.

Pero la alegría de los trabajadores de la Cámara de Diputados duró poco, ya que no se trató de un bono ni un regalo, ya que las autoridades comunicaron que "hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero que se trató de un “error bancario” y pidieron no gastarlo, ya que será descontado el viernes.

El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulon, publicó en la red social X “parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la “inocencia fiscal” que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”.

“Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no”, agregó el legislador, que publicó la comunicación de Recursos Humanos del cuerpo legislativo.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD