Insólito: la Cámara de Diputados depositó por error 700 mil pesos a empleados

La Cámara de Diputados pagó por error 700 mil pesos a los empleados de ese cuerpo legislativo y está pidiendo a los agentes que no lo “gasten” porque será descontando de su cuenta el próximo viernes.

Los empleados legislativos ya cobraron el aguinaldo con un bono y el sueldo de diciembre ayer, pero hoy comprobaron que tenían un nuevo depósito de 699.177,82 pesos.

Pero la alegría de los trabajadores de la Cámara de Diputados duró poco, ya que no se trató de un bono ni un regalo, ya que las autoridades comunicaron que "hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero que se trató de un “error bancario” y pidieron no gastarlo, ya que será descontado el viernes.

El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulon, publicó en la red social X “parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la “inocencia fiscal” que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”.

“Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no”, agregó el legislador, que publicó la comunicación de Recursos Humanos del cuerpo legislativo.