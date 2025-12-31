Incendio y explosiones sobre la ruta 26: el fuego fue controlado y se restableció el tránsito

Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles sobre la ruta 26, a la altura de la entrada a Las Tunas, donde trabajaron intensamente dotaciones de bomberos debido a la peligrosidad de la situación y las explosiones que se produjeron en el lugar.

Según los primeros reportes, el fuego se habría iniciado en un sector donde funciona un lubricentro, y a pocos metros del lugar también operan una remisería y una planta de gas, lo que incrementó la preocupación y motivó un amplio despliegue preventivo. Hasta el momento no hay información oficial que confirme las causas del siniestro ni el alcance total de los daños materiales.

Durante el desarrollo del incendio, al menos seis dotaciones de bomberos se desplegaron en la zona para contener las llamas, mientras que personal de seguridad dispuso el corte total del tránsito sobre la ruta 26 como medida preventiva.

Vecinos y automovilistas que se encontraban en el lugar señalaron que se escucharon varias explosiones, lo que generó preocupación y obligó a mantener la circulación interrumpida durante horas, provocando demoras y malestar entre quienes intentaban regresar a sus hogares, a horas de que se celebre el Año Nuevo.

Minutos antes de las 19.27, se informó que la situación se encontraba controlada, lo que permitió iniciar las tareas de enfriamiento para evitar posibles rebrotes del fuego y garantizar la seguridad en la zona afectada.

Finalmente, pasadas las 19.30, las autoridades habilitaron nuevamente el tránsito sobre la ruta 26, permitiendo que los vehículos varados pudieran retomar la circulación y llegar a sus destinos.

Hasta el momento no se brindaron datos oficiales sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el incendio. Se espera un parte de las autoridades una vez finalizadas las pericias y las tareas de los equipos de emergencia.