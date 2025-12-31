PUBLICIDAD

31 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Año Nuevo
Año Nuevo en Salta
Año Nuevo 2026
Rosario de Lerma
Clima en Salta
Stranger Things
Cristina Kirchner
Cámara de Diputados de la Nación
Allanamientos en el norte
Tini Stoessel
Espectáculos

Tini Stoessel despidió el 2025 con un video junto a Rodrigo de Paul y emocionó a sus fans

En pleno cierre de año, Tini Stoessel compartió en sus redes sociales un carrusel de fotos y videos que resumieron su 2025. Entre escenas de shows, viajes y momentos íntimos, un clip junto a Rodrigo de Paul se robó todas las miradas y reavivó el entusiasmo de sus seguidores. Tini se presetará en Salta el 16 de mayo en el Martearena. Entradas a la venta. 
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 18:27
En tiempos de balances, Martina “Tini” Stoessel eligió despedir el 2025 con una publicación cargada de emoción. A través de un carrusel en Instagram, la artista mostró distintos momentos de su vida personal y profesional, reflejando un año de crecimiento, regreso a los escenarios y consolidación artística.

 

Entre las imágenes se destacaron escenas de sus shows, viajes, encuentros familiares y momentos detrás de cámara. Sin embargo, el contenido que más llamó la atención fue un video junto a Rodrigo de Paul, futbolista del Inter Miami, con quien se la ve relajada y sonriente dentro de un auto, cantando juntos “Llamada de emergencia” de Daddy Yankee. Lejos de poses formales, el clip transmite complicidad, cercanía y una escena cotidiana que no pasó inadvertida.

El video marcó, además, la primera aparición de De Paul en las redes de Tini en esta nueva etapa de su relación, luego de la reconciliación que se habría dado a principios de este año. Con el correr de los meses, distintas imágenes y apariciones públicas habían alimentado las versiones, que ahora quedaron confirmadas con este gesto público.

Junto a las imágenes, la cantante acompañó el posteo con un mensaje sincero y emotivo: “2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer”. En esa misma línea, también se permitió mostrar su costado más humano: “Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado”.

El recorrido visual incluyó además postales en un supermercado de Miami junto al futbolista y su perrita Fifi, imágenes caminando de la mano en un muelle, salidas con amigas, pruebas de vestuario y momentos arriba del escenario. Todo el material reflejó un año intenso, tanto a nivel personal como artístico.

En el cierre del mensaje, Tini también adelantó lo que viene: “Se acerca 2026. Si todo sale bien, podré compartir el álbum que tanto deseo y nos encontraremos en la gira”. Una frase que alimentó la expectativa de sus fans de cara al próximo año.

En ese contexto, la artista ya tiene una fecha confirmada en el norte argentino: Tini se presentará en Salta el próximo 16 de mayo en el Estadio Padre Ernesto Martearena, y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Full Ticket, en lo que promete ser uno de los shows más convocantes del 2026 en la provincia.

 

 

 

