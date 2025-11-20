PUBLICIDAD

Tala ilegal en Salta
Miss Universo 2025
Campo
Temporal de viento en Metán
Tartagal
1° Exposición de motos clásicas
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Salta

Se rompió el acuerdo: el IPS dio de baja el convenio con el Círculo Médico de Salta

La decisión se tomó en medio de un conflicto por demoras en los pagos y la suspensión de prestaciones a afiliados. La notificación llegó mientras los profesionales del Círculo Médico debatían cómo continuar con el reclamo y aún no hay precisiones sobre cómo será la atención a partir de ahora. 
Jueves, 20 de noviembre de 2025 10:50
En medio de la crisis por la prestación de servicios médicos en la provincia, el Instituto Provincial de Salud de Salta decidió dar por terminado el convenio que mantenía con el Círculo Médico.

La medida fue comunicada a través de una carta documento y se conoce en un contexto de fuerte conflicto, atravesado por los retrasos en los pagos y la suspensión de la atención a los afiliados desde el lunes pasado.

La notificación formal llegó durante la noche del miércoles, mientras los profesionales del sector se encontraban reunidos en una asamblea evaluando los pasos a seguir frente a la deuda acumulada y la incertidumbre sobre la continuidad del sistema.

Hasta el momento, desde el IPS no dieron detalles sobre cómo se reorganizará la cobertura médica para los afiliados tras la finalización del acuerdo. 

Ayer desde el IPS, expresaron  "muchos profesionales están comenzando a firmar convenio directo" y que los médicos "tienen hoy la posibilidad de convertirse en prestadores directos". En tanto desde el CMS, confirmaron que el IPS envió notas a profesionales que trabajan en los consultorios propios del organismo, intimandolos a que se conviertan en prestadores directos.


 

