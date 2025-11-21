Comenzaron en Salta las Jornadas Internacionales de Medicina Hiperbárica

Salta dio hoy el puntapié inicial a las Primeras Jornadas Internacionales de Medicina Hiperbárica, un evento médico–científico sin precedentes en el NOA que reúne a especialistas de Estados Unidos, México, España y Argentina para actualizar conocimientos, compartir investigaciones y fortalecer el desarrollo de esta práctica terapéutica en la región.

La actividad, organizada por Medicina Hiperbárica del Norte (MedHiNor) junto a la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Subacuática (SAMHAS), fue declarada de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de Salta debido a su aporte científico y sanitario.

Dos días de formación con referentes internacionales

Durante la primera jornada –que comenzó esta mañana con el registro de participantes y las palabras de bienvenida– expusieron especialistas de alto prestigio, entre ellos:

Dr. Jorge Pissarello (USA)

Dr. Julio Turrens (Universidad de Alabama, USA)

Prof. Dr. Ernesto C. Sánchez (México)

Dr. Gustavo Mauvecin (Barcelona, España)

Prof. Dr. Alberto Teme (Córdoba)

Dra. Nina Subottina (Buenos Aires)

Dr. Enrique Mariani (Rosario)

Dr. Gustavo Ghiglione (Buenos Aires)

Dr. Javier Yapur (Mendoza)

Prof. Dr. Edgardo León de la Fuente (Salta), director médico de MedHiNor y anfitrión del encuentro.

Los ejes abordados incluyen efectos biológicos del oxígeno hiperbárico, estrés oxidativo, protocolos basados en evidencia, sinergia con células madre, aplicaciones en pediatría, cirugía plástica, traumatología, lesiones isquémicas y sepsis, además de mesas de expertos y un amplio espacio de networking.

El sábado continuará el encuentro con talleres prácticos, análisis de casos clínicos y una presentación especial sobre las investigaciones que MedHiNor desarrolla en relación con el Mal de Altura (MAM) y su impacto en la Puna salteña, uno de los temas más esperados por la comunidad médica y minera.

Una instancia de actualización clave para la región

El Dr. Edgardo León de la Fuente destacó que este encuentro “posiciona a Salta como un núcleo científico en medicina hiperbárica”, reúne a referentes internacionales que por primera vez exponen en la provincia y permite fortalecer el desarrollo terapéutico en ámbitos como deporte profesional, rehabilitación, cirugía, medicina vascular, accidentes laborales y tratamientos complementarios para patologías crónicas.

Además, las jornadas contemplan actividades opcionales, entre ellas una visita técnica a las instalaciones de MedHiNor y un recorrido por San Antonio de los Cobres para analizar in situ las variables fisiológicas vinculadas a la altura.

Un acontecimiento para el sistema de salud provincial

Con cupos completos y la participación de profesionales de todo el país, estas Jornadas Internacionales se consolidan como un aporte científico de gran valor para la salud pública, la práctica profesional y la investigación aplicada en el NOA.

Datos de Medicina Hiperbárica del Norte (MEDHINOR)

Dirección: Ameghino 152 Salta – Clínica Sermed

Whatsapp: +549387 2233801

Web: www.medhinor.com

Mail: [email protected]