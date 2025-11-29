Enacom inspecciona proyectos mineros en Salta, Jujuy y Catamarca

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Equipos técnicos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) recorrieron distintos proyectos mineros en la puna de Salta y Catamarca, con el fin de verificar el uso correcto de frecuencias de VHF y radioenlaces, recursos esenciales para garantizar la seguridad y la operatividad en entornos de altura.

Durante la recorrida, los inspectores constataron instalaciones de radiocomunicación y enlaces de microondas empleados en campamentos y plantas de procesamiento. El objetivo fue confirmar que las operaciones se ajusten a los permisos y licencias vigentes, evitando interferencias y usos indebidos del espectro radioeléctrico.

Especialistas en telecomunicaciones advierten que el cumplimiento de la normativa es una obligación de los prestadores y de las mineras: "Las mineras tienen la obligación de operar con frecuencias autorizadas. Un incumplimiento en este aspecto es una falta grave, que puede acarrear sanciones y, sobre todo, poner en riesgo la seguridad de los trabajadores".

Riesgos operativos

En entornos de altura, la radio es la principal vía de coordinación y emergencia. La utilización de frecuencias no autorizadas o mal configuradas puede provocar:

* Interferencias en comunicaciones críticas durante evacuaciones o emergencias médicas.

* Pérdida de coordinación operativa entre frentes de trabajo y campamentos.

* Fallas en la seguridad del personal, al obstaculizar pedidos de auxilio o alertas preventivas.

* Impacto en la continuidad de la producción, por interrupciones en los sistemas de control y logística.

Un especialista en telecomunicaciones advirtió: "Un solo canal interferido en un momento crítico puede marcar la diferencia entre una operación controlada y un accidente mayor".

Riesgos legales

El incumplimiento de la normativa también acarrea consecuencias formales:

* Multas económicas significativas impuestas por el regulador.

* Suspensión de servicios o decomiso de equipos en caso de uso indebido del espectro.

* Inhabilitación temporal o definitiva de licencias de comunicación para la empresa.

* Impacto reputacional, que compromete la relación con autoridades y comunidades.

En un contexto de fuerte expansión de proyectos de litio y cobre en Salta y Catamarca, el respeto por las normas de telecomunicaciones se integra como parte esencial de la infraestructura crítica minera, tanto para resguardar la seguridad como para garantizar la legalidad de las operaciones.