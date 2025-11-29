Avanzan trabajos de mantenimiento y nuevas obras en la Ruta Nacional 51

La Ruta Nacional 51 está siendo objeto de trabajos de mantenimiento y mejoras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objetivo de asegurar la transitabilidad y la seguridad vial, especialmente para la temporada de lluvias que se aproxima.

Uno de los puntos más críticos en la RN 51 ha sido la zona cercana a Campo Quijano, Ingeniero Maury y Gobernador Solá, donde la crecida del río Toro y sus afluentes causaron graves daños en marzo de este año, con socavones que comprometieron la calzada.

Para prevenir futuros incidentes, se están construyendo defensas con gaviones y trabajando en el cauce para mejorar las condiciones de escurrimiento de las aguas. Además, se están llevando a cabo tareas de limpieza de badenes y reparación de la calzada en los tramos entre San Antonio de los Cobres y Campo Amarillo, donde se eliminan calaminas y deformidades en la vía.

Pavimentación de Mina Poma-Alto Chorrillos

Por otro lado, la pavimentación del tramo entre Mina Poma y Alto Chorrillos, en plena Puna salteña, marca un hito importante en la infraestructura vial de la región. En este tramo, la DNV comenzó con trabajos de limpieza para dar lugar a la nueva traza de la ruta, que mejorará las pendientes y radios de giro en los 18 kilómetros de trepada hacia el Paso de Sico.

Esta obra busca no solo optimizar la seguridad vial para el transporte pesado, vinculado a la actividad minera, sino también mejorar la accesibilidad en una zona de la Cordillera de Los Andes a más de 5000 metros sobre el nivel del mar