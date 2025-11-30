Los ejes de la minería del Presupuesto provincial 2026

El presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura provincial la semana pasada confirma la centralidad que tendrá la minería en el esquema económico del próximo año. Con mayores ingresos por canon y regalías, un fortalecimiento de los fondos específicos del sector, un fuerte impulso para la empresa estatal Remsa y la creación del nuevo Ministerio de Producción y Minería, el Gobierno provincial delineó un escenario donde el Estado asume un papel más activo sobre una actividad que ya es estratégica.

Canon y regalías

El Gobierno estima que en 2026 ingresarán $2.100 millones por canon minero. De esa suma, $420 millones serán coparticipados entre los municipios y $1.680 millones se destinarán al Fondo de Promoción Minera, destinado a financiamiento institucional, programas de desarrollo, acciones de control y asistencia técnica.

En tanto, para 2026 se prevén $8.842 millones en regalías mineras, cuyos porcentajes están regulados por la Ley 8229. El presupuesto estipula que $1.840 millones se enviarán a los municipios, $6.022 millones se incorporarán a Rentas Generales y cerca de $980 millones nutrirán el Fondo Especial de Promoción Minera.

Reparto a municipios

La ley provincial, que se promulgó a fines de 2020, establece un reparto preciso del 20% destinado a los municipios y de ese porcentaje hay una discriminación entre localidades productoras y no productoras. Toda la producción minera de Salta se concentra en el departamento de Los Andes, donde se ubican los municipios de San Antonio de los Cobres (cabecera), Olacapato, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande. Sobre este esquema, la distribución prevista para 2026 arroja montos concretos: El 11,25% que corresponde al municipio donde se origina la producción minera equivale a $994.782.582. El 6,25% destinado a los municipios no productores ubicados dentro del mismo departamento representa $552.656.990. El restante 2,5% se distribuirá entre los municipios de departamentos sin actividad minera.

La normativa también define el destino del 10% del total de regalías que conforma el Fondo Especial de Promoción Minera. La mitad se asigna a acciones de promoción y capacitación, un cuarto a fiscalización y estímulo y otro cuarto a prevención y mitigación ambiental y social. El Ejecutivo, a su vez, podrá ampliar las partidas para capacitación hasta un 10% del total de regalías.

Más recursos

El presupuesto también marca un gran fortalecimiento para Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa). La empresa estatal administrará $2.825 millones en transferencias corrientes, $18.525 millones en transferencias de capital y generará $1.392 millones por ingresos vinculados al transporte de gas. Con esta estructura, Remsa queda posicionada como el principal brazo operativo del Estado en infraestructura minera, participación en proyectos y gestión de áreas estratégicas.

Rango ministerial

La sanción del presupuesto vino acompañada de una reforma institucional significativa: la creación del Ministerio de Producción y Minería. El cambio implica elevar el área minera al nivel ministerial, lo que según el texto aprobado busca reflejar el peso creciente de la actividad e incorporar un diseño más robusto para la planificación del sector. Entre sus funciones específicas se destacan la formulación de políticas para el aprovechamiento de los recursos, el control del cumplimiento de cánones y regalías, la supervisión de las explotaciones y la evaluación de los impactos ambientales y territoriales.

Aún no está confirmado quién quedará al frente de esta nueva estructura, aunque trascendió que Gustavo Carrizo quedaría al frente de la Secretaría de Minería, que quedó dentro del flamante ministerio.