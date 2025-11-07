"No tengo ninguna duda que el próximo gobernador de Salta será liberal"

Tras el triunfo libertario en Salta, Alfredo Olmedo ratifica el liderazgo de La Libertad Avanza, responde a Gustavo Sáenz con su "los chismes de peluquería, déjelos en la peluquería", reivindica como propia la idea de la ley de derribo. Además, defiende la boleta única de papel.

¿Cómo ve a la Libertad Avanza tras el triunfo?

Le agradezco al pueblo que nos ha llevado nuevamente al triunfo por quinta vez en la provincia de Salta. Quedó claro que es la provincia más libertaria. Nos estamos "peleando" entre Córdoba y Salta: yo creo que Salta es la más libertaria porque fue la única provincia en la que La Libertad Avanza fue sola, sin ningún tipo de alianzas con otro partido, y el pueblo respondió. Considero que el pueblo va por delante de todo un sistema político que estuvo durante años; no por delante de la democracia, sino de los políticos. El pueblo va más adelante, ya dio vuelta la página.

El gobernador Gustavo Sáenz dijo que usted le pedía plata para la campaña y hasta que nombre a exnovias en cargos...

A las derrotas electorales hay que asumirlas. (El gobernador) No busque culpables en quien le ganó una contienda electoral. Con todo respeto, como dice Milei: "los chismes de peluquería, déjelos en la peluquería". Acá hay cosas muy importantes en la provincia que hay que resolver. Ya se ganó la elección y, lógicamente, somos todos salteños; yo nunca voy a poner nada que vaya en contra del pueblo salteño. No me toca estar en el escaño de diputado ni de senador nacional, pero nuestro equipo de trabajo está comprometido con el Presidente y con el país. Durante la campaña, Emilia fue distinta a todos: escuchó a la sociedad y no agredió, pese a que del otro lado nos agredieron -sobre todo a ella, incluso como persona y como mujer-. A mí, particularmente, parece que la culpa de todo es de "la familia Olmedo". Quiero aclarar algo: pagamos impuestos, damos mano de obra, estamos en distintas provincias y le hemos puesto el hombro al país. Mi padre sigue trabajando; tiene 90 años.

Yo creo que hay que copiar los buenos ejemplos, y le agradezco al gobernador que, hablando de buenos ejemplos, quizá copió el mío: la ley de derribo. Yo planteé la ley de derribo para el tema de la droga; usted sabe que trabajé mucho en eso y hay que seguir trabajando, no tenga dudas. Es un tema muy serio: le toque a quien le toque, que se haga responsable. El que está en la droga, está en la droga y, como dicen Milei y Patricia Bullrich, "el que las hace, las paga". Este es un problema de todos, aún no resuelto. Yo no vengo a agredir al gobernador.

¿Lo tomó como una agresión?

El caballero es desmemoriado. Si yo tengo que volver a la memoria: él llegó gracias a que yo, particularmente, lo dejé entrar en el Frente. ¿Se acuerdan? En 2015 fue candidato a intendente.

¿Está enojado con Gustavo Sáenz?

El gobernador canta muy bien y es fanático de Los Chalchaleros. Y creo que tiene una canción… ¿sabés cuál? "Lloraré, lloraré…".

¿Le dice llorón al gobernador?

No digo "llorón"; pero uno no puede estar todo el día echándole la culpa a los demás. Ya está. Y él sabe —porque se lo dije en la Finca de La Costa -que cuente conmigo. Cuando ganó Milei, al otro día fui y le dije: "Cuente conmigo, gobernador. Yo no le voy a poner ninguna traba. Tengo acceso directo al Presidente", pero eligió ir por un costado.

¿Va a buscar la gobernación en 2027?

No tengo duda de que el próximo gobierno va a ser liberal, y Dios quiera que sea con boleta única de papel. Yo no le tengo confianza al voto electrónico, y la gente tampoco. Quedó demostrado que la boleta única de papel no solo es más rápida que el voto electrónico, sino también más económica y no deja dudas: nadie discutió el resultado.

Algunos dicen que en las elecciones locales puede ser engorroso

¿Engorroso? No: una urna para gobernador, otra para diputados y senadores, y otra para intendentes. Así, además, podés votar gobernador de un partido e intendente de otro. Si quieren seguir gastando plata y después declarar la emergencia… la boleta única de papel ahorra.

Cuándo cree que se recuperará la economía y beneficiará al vecino...

No se puede negar que la inflación ya no existe o es muy baja; que los piquetes se terminaron; que bajar la edad de imputabilidad será positivo. Se avanzó en muchas cosas que estaban destruidas. Eso lo generaron ellos, no nosotros.