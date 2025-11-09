PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
9 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Molinos
mitos y verdades de los duendes
Tartagal
Franco Colapinto
Lior Rudaeff
Franco Colapinto
superclasico
Subasta
Día de la Tradición
Molinos
mitos y verdades de los duendes
Tartagal
Franco Colapinto
Lior Rudaeff
Franco Colapinto
superclasico
Subasta
Día de la Tradición

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

En el día de la Tradición: folclore y danza en los paseos artesanales de la ciudad

Durante este fin de semana, los paseos artesanales de Salta ofrecerán música, danza y productos locales. El domingo, la plaza Güemes será escenario de un festejo especial por el Día de la Tradición.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 11:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer los Paseos Artesanales que se desarrollan en distintos puntos del macrocentro. En cada uno, se podrá disfrutar de una amplia oferta de productos elaborados por artesanos salteños, además de espectáculos y propuestas culturales.

Los paseos estarán abiertos sábado y domingo, de 10 a 21 horas, en los siguientes espacios:

  • Plaza Güemes (Balcarce y J.M. Leguizamón)

  • Paseo Balcarce, en las cuadras del 700 y 900

  • Paseo de los Poetas, sobre calle Esteco

Un domingo a pura tradición en plaza Güemes

En el marco del Día de la Tradición, el domingo 9 de noviembre desde las 18 horas, la plaza Güemes será el punto de encuentro para una jornada especial que reunirá música, danza y cultura popular.

 

 

El escenario ubicado sobre calle Mitre recibirá las presentaciones de Darío, la Voz del Corazón, Academia Pachamama, Ezequiel y su Banda, Quinoa Folclore y Jacinta Condorí, bajo la conducción de Lore Victoriano y Tato Caldera.

Arte, música y cultura local

Los paseos artesanales de la ciudad se consolidaron como espacios de encuentro entre productores, artistas y visitantes. Cada fin de semana, los puestos ofrecen piezas únicas de cerámica, textiles, bijouterie, madera, cuero y gastronomía regional, en un ambiente familiar y al aire libre.

La propuesta combina el trabajo de los emprendedores locales con espectáculos que revalorizan las tradiciones del norte, invitando a disfrutar de un paseo distinto en el corazón de Salta.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD