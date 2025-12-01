El Centro de Formación Profesional "San José" cumple 10 años en el acompañamiento y enseñanza de los jóvenes

El Centro de Formación Profesional (CFP) "San José", ubicado en el edificio del histórico Colegio Salesiano Ángel Zerda, celebró diez años con una propuesta educativa gratuita orientada a jóvenes de contextos vulnerables. Creado en 2015, hoy es uno de los espacios formativos más importantes de la red salesiana en el país.

Actividades actuales y próximas inscripciones

Durante esta semana, el CFP realiza muestras abiertas donde los estudiantes presentan sus trabajos, una instancia clave para mostrar el avance de la formación y el vínculo con la comunidad.

Las inscripciones para el ciclo 2026 se comunicarán en las redes oficiales del centro: Instagram (@cfpsanjose) y Facebook (CFP San José Salesiano).

El rol de Por los Jóvenes Don Bosco

Matías Piccoli, integrante del área de prensa del organismo, explicó que desde hace años acompañan al CFP para ampliar talleres, sumar herramientas y sostener la propuesta. “Para muchos chicos que no tienen otros recursos, este espacio es la oportunidad de estudiar y salir adelante”, afirmó.

Formación gratuita en oficios y empleos verdes

El CFP recibe cada año a unos 230 estudiantes mayores de 18 años. Ofrece diversos cursos entre ellos, uno orientado a los empleos de sustentabilidad. Todo sin costo para los alumnos gracias a donaciones y alianzas empresariales.

Ofrece actualmente talleres de formación en los siguientes oficios de alta demanda:

Montador/a en instalaciones sanitarias domiciliarias

Montador/a electricista domiciliario y en inmuebles

Restaurador/a y pintor/a en obras

Armador/a y montador/a de tabiques y cielorrasos (construcción en seco)

Montador/a electricista industrial (trifásico)

Instalador y diseñador de sistemas de energía solar fotovoltaica

Acompañamiento y sistema preventivo

Las clases se dictan por la tarde-noche y cada jornada inicia con el tradicional espacio salesiano de “Buenas Tardes”. La mayoría de los jóvenes continúa trayectorias internas -como pasar de Electricidad I a Electricidad II- y también accede a la Bolsa de Trabajo Salesiana, que conecta a egresados con vecinos y empresas.

Historias que inspiran: Karen y Exequiel

Entre los testimonios que marcaron al centro, Piccoli destacó el caso de Karen, quien decidió estudiar electricidad siendo la única mujer del curso.

“Sentía que era un espacio para hombres y al principio no se animaba”, recordó.

Con el tiempo completó la formación y se convirtió en referente para otras jóvenes: “Me gusta demostrar que nosotras también podemos”. “Estaba muy agradecida por cómo la incluyeron y cómo la alentaron desde el inicio.”

Otro caso emblemático es el de Ezequiel, quien valoró profundamente la posibilidad de estudiar pese a las dificultades económicas de su familia.

“Decía que ahí podía estudiar como cualquier otra persona”, explicó Piccoli. La inclusión y cercanía del equipo docente lo motivaron a seguir formándose.

Cómo colaborar con el proyecto

Por los Jóvenes Don Bosco invita a apoyar el trabajo del CFP mediante donaciones mensuales o únicas a través de www.porlosjóvenes.org. “Cualquier persona o empresa puede colaborar; cada donación permite sostener propuestas educativas en contextos vulnerables”, sostuvo Piccoli.

Las empresas también pueden sumarse adquiriendo productos elaborados en escuelas agrotécnicas salesianas -dulces, miel, vino, yerba, aceites y mermeladas-, cuyos ingresos sostienen programas educativos.

Los 150 años de presencia salesiana en Argentina

El aniversario del CFP coincide con la celebración nacional por los 150 años de la llegada de los primeros misioneros salesianos al país. El 14 de diciembre se realizará una misa abierta en Buenos Aires para conmemorar la fecha