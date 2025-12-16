VIDEO El intendente de San Lorenzo cuestionó la Justicia por el Kila Gonza y dijo que hay ministros que no fueron a San Lorenzo en 5 años

Por Pablo Juárez y Nelson Colque

El Tribuno

El Tribunal de Impugnación confirmó la inhabilitación para ejercer cargos públicos del exintendente de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza, por condena por corrupción. No obstante, Gonza asumió la semana pasada en el Concejo Deliberante. El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, cuestionó la demora judicial y lamentó el daño instuticional.

Así es. Yo, a través de los medios, tomé conocimiento de que finalmente se celebró la audiencia, no para dictar un fallo, sino para leerle la condena. Después de cinco veces que se suspendieron, o cuatro veces que se suspendió esa audiencia, algo que ya resultó inexplicable. De hecho, la última suspensión fue el día 9 de diciembre, un día antes de que tuviera que jurar, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque si se hubiese celebrado antes, seguramente no habría asumido esta persona.

No obstante esa situación, en su momento algunos concejales plantearon la suspensión de la toma de juramento para evitar justamente lo que hoy estamos viviendo y, sin embargo, no tuvo acogida favorable por parte de la mayoría de los concejales. Entre ellos estaba su hermano, una persona que había trabajado también con ellos. En definitiva, esta situación se podría haber evitado doblemente: en primer lugar, si la Justicia hubiese leído la pena cuando tenía que leerla y no postergar tantas veces la lectura de esa condena; y, en segundo lugar, si el Concejo Deliberante hubiese suspendido la toma de juramento hasta que se resolviera la situación.

La situación hoy está resuelta, pero genera una actividad que no le hace bien a San Lorenzo. Veníamos siendo noticia por buenas noticias en los últimos años y hoy estamos envueltos en este escándalo, con situaciones al menos raras, que eran innecesarias. Hubo una demora judicial llamativa, pese a que ya estaba confirmada la sentencia en segunda instancia antes de que asumiera Gonza.

Algunos concejales lo avalaron igual la semana. El concejal Dávalos hizo una presentación, pero el hermano de Gonza y otro grupo lo acompañaron. Incluso se habla de un acuerdo con el actual presidente del Concejo Deliberante para que lo apoyara.

Yo no sé cuáles fueron los entretelones que se vivieron en el Concejo Deliberante, pero sí sugerí que se suspendiera la toma de juramento porque ya se sabía que esta situación iba a ocurrir. Había un fallo que confirmaba una condena y, es más, la agravaba.

Recordemos que la condena de primera instancia fue por tentativa de los delitos, en 2022. Ahora el Tribunal dijo que no hubo tentativa, que los delitos fueron consumados, razón por la cual se ordenaba imponer una nueva pena. Sin embargo, la pena privativa de la libertad siguió siendo la misma: tres años en suspenso. Lo único que se modificó fue la accesoria: pasó a ser inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos.

¿Qué impacto tiene esto en las instituciones locales?

A la institución de San Lorenzo y al Concejo Deliberante se les hizo un daño enorme. Kila Gonza se burló de la Justicia, del Concejo y de la democracia. Llegó a una banca habiendo sido juzgado y condenado, con la ayuda de otros concejales. Incluso, por ser el concejal de mayor edad, llegó a presidir una sesión especial. Es una historia muy triste para San Lorenzo.

Desde la Justicia señalan que en febrero comenzaría otro juicio.

Sí, en febrero arranca otro juicio por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y hay un agravante: no solo está imputado Kila Gonza, también su hermano, que hoy es concejal. San Lorenzo tiene siete concejales; dos son los hermanos Gonza. Ambos van a juicio en febrero. Y hay más causas que se van a conocer en los próximos meses.

¿Cuál fue el perjuicio concreto para el municipio?

Son innumerables. No pagaba la dieta a los concejales que no lo acompañaban, no pagaba servicios del Concejo, no remitía fondos. Disponía moratorias pese a la oposición del Concejo. Se sacaba dinero mediante un sistema de vales que nunca se rendían. Ese dinero se usaba incluso para sorteos y campañas políticas.

Se compró una camioneta con recursos municipales que nunca apareció y figuraba en los vales. Los vales los firmaba Aldo Gonza, hoy concejal, pero en un período en el que no era funcionario público. San Lorenzo vivió una etapa de desmanejos muy graves.

¿Cómo estaba el municipio cuando usted asumió?

Había muchísimas deudas. Cheques diferidos que coincidían con pagos de sueldos y aguinaldos. Cuando asumí en 2019 tuve que pedir autorización para rendir solo los primeros 20 días de gestión porque no había documentación previa: las computadoras estaban en blanco. Hoy el municipio está ordenado, sin deudas, y paga los sueldos el último día de cada mes.

Más allá de lo económico, ¿cuál fue el daño más grave?

La pérdida de confianza. La Justicia postergó una condena, el Concejo permitió que asumiera una persona condenada. En poco tiempo se dañaron instituciones fundamentales. Incluso se aceptaron certificados médicos y maniobras dilatorias. Hubo suspensiones de audiencias inexplicables.

¿Qué lectura hace del concepto de ficha limpia en este caso?

Ficha limpia es clara: no podían ser candidatos quienes tuvieran doble condena, ni siquiera se exige condena firme. Si no podían ser candidatos, tampoco podían asumir. Eso se planteó en el Concejo y no fue aceptado. Hoy esos concejales son responsables de esta situación.

El Concejo debe resolver de manera inmediata el apartamiento de Gonza y permitir que asuma quien corresponda. Hay una orden judicial y no cumplirla sería delito.

Cambiando de tema: ¿San Lorenzo tiene déficit hoy?

—No. No tenemos déficit ni deudas. San Lorenzo es uno de los municipios que más creció y más inversiones recibió, gracias a la transparencia y la confianza generada.

¿Ese crecimiento está vinculado al desarrollo inmobiliario y comercial?

Sí. Apostamos a la celeridad en los trámites y a normas adecuadas a la realidad. Las inversiones generan empleo y crecimiento. San Lorenzo creció incluso en contextos de alta inflación por esa agilidad.

¿Cómo impactó la crisis económica en el turismo?

Hubo recesión, pero trabajamos con el sector privado, mejoramos la oferta y hoy San Lorenzo no es solo turismo de paisaje: hay turismo de bienestar, complejos comerciales y buena hotelería. Se diversificó.

El crecimiento territorial exige más servicios. ¿Cómo lo abordan?

Trabajamos con Aguas del Norte y reclamamos inversiones en gas. El crecimiento trae progreso y empleo, sobre todo para los sectores más humildes. La inversión mejora la calidad de vida.

¿El desarrollo genera empleo local?

Muchísimo. Las empresas toman mano de obra local. El Polo Tecnológico se diseñó en función de lo que pedían los empresarios. El sector público debe acompañar al privado para combatir el desempleo.

¿Qué opinión tiene sobre los cambios de gabinete provincial?

Tengo muy buenas referencias de Nacho Jarsún (ministro de Gobierno y del ministro (Ignacio) Lupión (Producción y Minería). Espero que este gabinete le dé otra impronta al Gobierno.

El gobernador les pidió a los ministros que salgan a la calle, ¿Qué opina?

Muchos ministros en cinco años nunca visitaron San Lorenzo.

¿Cómo ve el crecimiento de dirigentes libertarios en la Legislatura y los concejos?

Me parece parte del juego democrático. Yo voté a Milei y no me arrepiento. Hay que convivir con quienes piensan distinto y dialogar. Eso también genera crecimiento.