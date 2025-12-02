Alarma en Saeta por el aumento del combustible y baja en las gratuidades

Aunque a diferencia de los servicios del interior, líneas de colectivos del Area Metropolitana de Buenos Aires aún conservan subsidios, las cámaras bonaerenses advirtieron al gobierno nacional que el incremento de costos operativos ha generado un quiebre del equilibrio económico que dificulta a muchas empresas sostener sus obligaciones. En ese marco, varias líneas del AMBA y de otras jurisdicciones informaron que pagarían los salarios de noviembre y el aguinaldo en cuotas. En réplica, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó como fecha límite el próximo viernes para el pago de sueldos y aguinaldos íntegros, con la advertencia de activar paros en cada empresa incumplidoras desde el sábado.

En este contexto, El Tribuno consultó al presidente de Saeta, Claudio Morh, sobre la situación del sistema de la región metropolitana de Salta. "El año ha sido absolutamente difícil y la situación del sector es compleja", puntualizó. "La pérdida del subsidio nacional ha sido un golpe enorme y los costos operativos han seguido subiendo en forma permanente, pero nosotros estamos terminando el año ordenados, sin sobresaltos, no sin algún atraso, pero cumpliendo nuestras obligaciones y sin mayores inconvenientes", aclaró Mohr.

El titular de Saeta sostuvo que el balance de la sociedad que administra los corredores urbanos e interubanos de la región metropolitana de Salta, puesto en el contexto del país, "es positivo. Hay un fuerte apoyo y compromiso del Gobierno de la Provincia, que entiende la importancia del transporte y que, a medida en que genera recursos, nos va haciendo las transferencias para que nosotros podamos cumplir con las obligaciones. Obviamente, se tuvo que hacer ajustes y a pesar del constante incremento que se viene dando en los costos operativos del sistema, nosotros no hemos tocado la tarifa. En algún momento estábamos en el puesto 24 de 50 y hoy estamos en el puesto 35, porque las tarifas siguen subiendo en el resto del país, pero por el momento estamos tratando de sostenerla lo máximo posible", recalcó Morh, en referencia al valor actual del boleto.

El directivo destacó que, pese a las dificultades, "hemos seguido avanzando en términos de tecnología. Hemos podido hacer toda la renovación de pases libres a comienzos de año a través de sistemas que optimizaron los trámites. Ya no existen las colas en Saeta", resaltó.

En cuanto a recorridos, Mohr destacó que se incorporaron nuevos servicios, como el que une El Carril con Rosario de Lerma y áreas del trayecto intermedio que no tenían servicio de transporte, y la línea del Valle de Lerma que conecta a Cerrillos con la zona norte de la capital salteña por la autopista de Circunvalación Oeste "Esa línea tiene una creciente demanda y le vamos agregando más servicios. Los usuarios están contentos con ese recorrido, porque le devuelve a la gente tiempo y calidad de vida, ya que puede disponer de sus horarios. Antes el viaje les significaba venir desde Chicoana, Campo Quijano o Cerrillos hasta el centro de Salta para hacer un transbordo y ahora toman ese colectivo que les ahorran no menos de una hora de viaje de ida y una hora veinte de vuelta. Por eso, al hacer el balance, en vista de las dificultades que atraviesa el transporte de pasajeros en el contexto nacional, vemos que hemos avanzado en tecnología, en servicios concretos y que no hemos tenido interrupciones del servicio en ningún día del año", subrayó.

Consultado sobre cuánto tiempo más considera que podría mantenerse la tarifa actual, Mohr respondió: "No tenemos una estimación ni hemos conversado de actualizar tarifas. En algún momento seguramente habrá que hacerlo, porque todo se actualiza y no hay producto ni servicio que en nuestro país no tenga retoques".

Combustible y salarios

Sobre los componentes del costo operativo de la flota de Saeta, Mohr señaló que los items de mayor peso son en primer lugar el salarial y en segundo lugar el combustible, que el mes pasado acumulo cinco subas.

"El costo salarial representa casi 7.000 millones de pesos y de combustible estamos usando más o menos 2.800.000 litros", precisó. Ambos componentes representan cerca del 75% del gasto operativo del servicio.

"Hasta el viernes estará vigente el pase libre del presente ciclo lectivo para todos los niveles educativos. En muchas instituciones ya finalizaron las clases, pero extendimos por unos días la gratuidad".

"Este año no hubo tantos saltos salariales, pero el otro componente, el del combustible, viene subiendo de manera continua e impactando fuertemente sobre la estructura de costo: son los ajustes que hemos tenido que pedir en algún momento", señaló, tras recordar que los subsidios representaban entre un 70 y un 75% de los recursos económicos del sistema.

Sobre el volumen de los servicios, Mohr precisó que "estamos en el orden de los 13 millones de viajes, pero hay que agregarles los transbordos, que son otros 2 millones". En este punto, Mohr destacó que otra decisión tomada para evitar que el costo boleto de colectivo termine siendo prohibitivo para muchos usuario fue "mantener una tarifa plana para los recorridos más largos y el trasbordo para los recorridos más cortos.

Pases libres

El titular de Saeta destacó que otra medida que contribuyó a ajustar los números del sistema fue "la racionalización en el uso de las gratuidades. Antes uno de cada dos pasajeros subía gratis y hoy representan un 35% de los viajes de todo el sistema. "La gente que estudia sigue viajando, porque ese es el espíritu", aclaró.

Con respecto a la flota, Mohr indicó que este año se incorporaron 96 colectivos cero kilómetro. "Para el año próximo empresas están previendo la adquisición de otro centenar de unidades nuevas y las estamos acompañando con gestiones para conseguir líneas de crédito", acotó.