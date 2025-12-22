Reacondicionan Estrellas Amarillas

La Municipalidad comenzó con las tareas de reacondicionamiento de las Estrellas Amarillas plasmadas en el pavimento que representan víctimas fatales en accidentes de tránsito, buscando generar conciencia en la sociedad en el marco de las fiestas de fin de año.

Personal de municipal, acompañados por miembros del Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), iniciaron los trabajos en siete puntos, la acción se replicará en otros sitios de la ciudad.

Es de destacar que, las estrellas amarillas que se colocan en las rutas y calles del país son emblema de atención y memoria de las víctimas fatales en siniestros viales. Además, son una señal incorporada en los exámenes para obtener licencias de conducir, es materia de estudio para los conductores que quieran obtener por primera vez o renovar la Licencia Nacional de Conducir.

Busca generar:

Memoria: mantener vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida en la calle..

Prevención: alertar sobre el peligro y la importancia de conducir con precaución para evitar más tragedias.

Ley y Justicia: impulsar cambios para que se sancione bien a los responsables de siniestros viales.

Educación: convertir los lugares de los accidentes en aulas para la educación vial.

Lugares trágicos

Desde la Municipalidad de Salta también se solicita aumentar el cuidado a la hora de conducir para no lamentar tragedias viales, y refuerzan el llamado en tiempos de fiestas. Las primeras estrellas reacondicionadas fueron: Av. Perón altura Almudena, Av. Arenales antes del surtidor, Templete de San Cayetano, Juan XXIII, Olavarría 1395, Fuerza Aérea y Houssay.