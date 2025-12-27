Soluciones integrales para grandes desafíos con el sello de BETON S.R.L.

Con una sólida trayectoria en el desarrollo de obras civiles, de arquitectura, industriales y electromecánicas, BETON S.R.L. se posiciona como una de las empresas más confiables y versátiles del sector en la región. Desde su sede comercial en Av. Tavella N° 1.255, Salta, la compañía ofrece un servicio integral que abarca desde el proyecto y dirección técnica hasta la ejecución completa de obras de alta complejidad, siempre con el foco puesto en la satisfacción del cliente.

Uno de los pilares fundamentales de BETON S.R.L. es su capacidad para adaptarse a los desafíos específicos de cada obra, optando por tecnologías y metodologías apropiadas que aseguran eficiencia, calidad y cumplimiento en los plazos establecidos. La empresa también se destaca en la provisión de hormigón elaborado, movimientos de suelos, obras de saneamiento y, especialmente, en la ejecución de plantas de energías renovables (fotovoltaicas), aportando al desarrollo sustentable del país.

Con experiencia comprobada en logística y operaciones en zonas de alta exigencia como la Puna, BETON S.R.L. brinda soluciones constructivas integrales que responden a las necesidades técnicas, ambientales y sociales de cada entorno.

La clave de su éxito radica en el trabajo en equipo, donde directivos, profesionales, administrativos, capataces y obreros comparten una misma visión: compromiso, responsabilidad, seriedad y entusiasmo. Esta sinergia interna, sumada a una planificación rigurosa, ha permitido a la empresa consolidar un posicionamiento competitivo y en constante crecimiento.

Para consultas y contrataciones, comunicarse al +54 387 495 6000 o por correo electrónico a [email protected].

BETON S.R.L.

Construyendo presente

Proyectando futuro