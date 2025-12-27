Voge apuesta fuerte en Salta con motos de 300 a 900 cc y financiación a tasa cero

Las motocicletas Voge desembarcaron en Salta con una propuesta que apunta fuerte al segmento on y off-road, combinando tecnología, prestaciones y financiación accesible. Así lo explicó Martín Monte, asesor comercial de Cumbre Motors, concesionaria que desde el 1° de noviembre representa a la marca en la provincia.

Voge es una marca fabricada por el Grupo Loncin, el mismo holding industrial que produce motocicletas para BMW, un respaldo que le otorga una ventaja competitiva clave en términos de calidad, ingeniería y estándares de fabricación. En Salta, la firma llegó de la mano del Grupo Cenoa y ya trabaja con una amplia gama de modelos.

"La oferta va desde los 300 hasta los 900 centímetros cúbicos, cubriendo prácticamente todos los segmentos", detalló Monte, asesor de ventas. La línea incluye motos adventure, touring, trail, scooters urbanos y modelos pensados tanto para el uso diario como para viajes largos y terrenos exigentes.

Uno de los grandes atractivos de Voge es su nivel de equipamiento. Las motos incorporan tecnología de alta gama, con suspensiones y cubiertas de primera línea, cámaras frontales, puños y asientos calefaccionados en algunos modelos, además de soluciones pensadas para el confort y la seguridad del conductor. A esto se suman scooters que ganan terreno en la ciudad por su practicidad y precios competitivos.

En cuanto a la demanda, Monte aseguró que los modelos más consultados son los de 300, 500, 800 y 900 cc, con un protagonismo especial de la Voge 800 Rally, que hoy se posiciona como el modelo estrella. "Es una moto 50% asfalto y 50% ripio, ideal para recorrer los Valles Calchaquíes. A nivel país estamos siendo líderes en ventas y es un furor", explicó.

Otro punto central de la propuesta es la postventa. "La moto se compra acá y todo se hace acá. Queremos tener la mejor postventa de Salta", remarcó el asesor. En esa línea, Cumbre Motors también impulsa la creación de una comunidad de usuarios Voge, que ya reúne a unas 45 personas y que incluye desayunos mensuales, experiencias de manejo y clínicas de conducción. "No vendo motos, vendo estilo de vida", sintetizó Monte.

En materia de financiación, la concesionaria ofrece distintas alternativas, tanto a través de entidades bancarias como financiación propia a tasa cero, lo que facilita el acceso a los distintos modelos.

Quienes deseen conocer la línea completa de motocicletas Voge pueden acercarse al local de Cumbre Motors, ubicado en Santa Fe 696, entre San Luis y La Rioja. La atención es de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18, y los sábados de 9 a 13. También se pueden realizar consultas y coordinar visitas al 3874 41-7006, o a través de Instagram en @vogesalta, donde se muestran los modelos disponibles y las novedades de la marca.