Distribuidora Maestro proyecta un nuevo centro de distribución y consolida su expansión regional

De una ferretería familiar a un distribuidor mayorista con presencia en nueve provincias del NOA y NEA. Distribuidora Maestro SRL atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento, marcada por una fuerte inversión en infraestructura logística y un modelo de negocio integrado que combina distribución, industria y logística propia. En esta entrevista, Héctor Martín Maestro Lindow, socio gerente de la empresa, repasa la evolución del emprendimiento fundado por su padre, analiza el impacto del contexto económico actual y detalla los planes de expansión, entre ellos la construcción de un nuevo centro de distribución de 13.600 metros cuadrados en la ciudad de Salta.

¿Cómo nació Distribuidora Maestro y a qué se dedica? ¿Quiénes la integran, dónde funcionan? Cantidad de empleados.

Distribuidora Maestro SRL nació como una ferretería de venta minorista, fundada por nuestro padre, Héctor Horacio Maestro, en el local ubicado en calle San Martin 2091, que hasta el día de hoy continúa funcionando y atendiendo al público.

Con el paso del tiempo, iniciamos las ventas al por mayor abasteciendo ferreterías, corralones y cerrajerías. Este fue el inicio del camino que nos llevó a consolidarnos como la empresa que somos hoy.

Actualmente, Distribuidora Maestro SRL se desempeña como distribuidor mayorista, presente en NOA y NEA, abarcando un total de nueve provincias, abasteciendo ferreterías, corralones, pinturerías, casas de electricidad, empresas constructoras y empresas de servicios mineros.

La empresa está integrada por los tres socios hermanos -Martin, Gonzalo y Nicolás- y la dirigimos en conjunto con mi hermano Gonzalo, quienes continuamos el legado familiar, manteniendo los valores de nuestros padres.

Nuestra casa central se encuentra en Pedernera 1217, en la ciudad de Salta, y contamos, además, con cuatro depósitos aledaños que nos permiten una operatoria ágil y eficiente. También, contamos con una fábrica metalúrgica propia denominada FORJA Industria Metalúrgica, ubicada en el parque industrial de Güemes.

Forja, se dedica a la fabricación de carretillas, hormigoneras, andamios y zorras, productos que son comercializados a través de Distribuidora Maestro SRL, y también a la fabricación de estructuras metálicas para naves industriales.

Actualmente contamos con un equipo de trabajo de 139 personas, que son el pilar fundamental de nuestro desarrollo y con quienes proyectamos seguir creciendo y expandiéndonos.

Fotografías Emanuel Juárez

¿Cuál es el alcance de DM y en qué momento siente que dio el salto?

El crecimiento de Distribuidora Maestro SRL fue gradual y sostenido, siempre acompañando las necesidades de nuestros clientes y del mercado.

El primer gran salto lo dimos en 2009, cuando inauguramos nuestra segunda casa central en la calle San Luis 1460. En ese momento también invertimos en nuevos rodados, lo que nos permitió ampliar zonas de cobertura y fortalecer nuestra logística.

Un segundo momento clave se dio en 2016, con la inauguración de nuestra actual casa central, un predio de 3.900 metros cuadrados, desde donde operamos hoy. Esa inversión nos permitió ordenar y profesionalizar la operatoria, mejorando significativamente la logística y brindando un servicio mucho más ágil y eficiente.

Desde entonces, el crecimiento estuvo enfocado no solo en volumen, sino también en calidad de servicio, infraestructura y planificación, con una mirada puesta en seguir expandiéndonos de manera responsable y sostenible.

Fotografías Emanuel Juárez

¿Qué cosas diferencian a la empresa frente a otras distribuidoras del rubro?

Lo que nos diferencia principalmente es que tenemos una estructura muy integrada, pensada para darle previsibilidad y respaldo a nuestros clientes.

Por un lado, somos distribuidores mayoristas de marcas líderes a nivel nacional; por otro, fabricamos a través de nuestra empresa metalúrgica FORJA y, además, importamos de manera directa.

Todo esto se traduce a un amplio stock y una gran variedad de artículos, logrando entregar más del 90% de los productos solicitados en cada pedido, algo clave para la seguridad y abastecimiento de nuestros clientes.

A esto se suma un servicio de entrega sin costo, realizado con nuestra propia flota de vehículos, que nos permite cumplir plazos y mantener un trato cercano con cada una de las provincias donde nos encontramos.

Fotografías Emanuel Juárez

¿Cómo impactó el contexto económico actual?

Fue un año de grandes desafíos, pero también de mucho aprendizaje. Nos permitió revisar procesos, optimizar recursos y ser más eficientes, siempre con el objetivo de seguir brindando el mejor servicio posible a nuestros clientes.

En ese marco, tomamos la decisión estratégica de incorporar a un Ingeniero Industrial, con el objetivo de automatizar y mejorar los procesos, profesionalizando aún más la gestión interna y preparando a la empresa para seguir creciendo de manera ordenada y sustentable.

¿Tiene logística propia… eso me imagino tuvo mucho que ver en el crecimiento y la competitividad de la empresa?

Si, contamos con logística propia, y sin duda es un factor clave en el crecimiento y competitividad de la empresa.

Tener control sobre la logística nos brindó y sigue brindando la posibilidad de llegar a zonas donde otros distribuidores no llegan,fortaleciendo nuestra presencia y acompañando el crecimiento de nuestros clientes.

Fotografías Emanuel Juárez

¿Qué desafíos enfrenta hoy el rubro de la distribución de insumos para ferretería y construcción?

El principal desafío hoy en el rubro es la gran variedad de productos que ingresan al mercado a partir de las importaciones, muchos de los cuales no siempre cumplen con los estándares de calidad que la actividad requiere.

En nuestro caso, al ser también importadores directos, trabajamos con un criterio muy claro: no buscamos únicamente variedad y precio, sino productos que garanticen calidad, durabilidad y respaldo, porque entendemos que esto es clave para cuidar a nuestros clientes y al mercado en general.

Fotografías Emanuel Juárez

¿Qué proyectos o planes de expansión tienen a futuro? Nuevas líneas de productos?

Actualmente estamos avanzando con la construcción de nuestro nuevo centro de distribución, en Circunvalación Oeste en Salta. El predio consta de 13.600 metros cuadrados de los cuales 6.000 metros cuadrados serán de depósito y 2.800 metros cuadrados de playa de carga y descarga de mercadería, como primera etapa que se prevé finalizar durante 2026.

Esta inversión nos va a permitir optimizar aún más la logística, ampliar nuestra cobertura abarcando nuevas zonas y aumentar la frecuencia de entregas en donde ya estamos presentes.

Como una segunda etapa, se planea continuar con la construcción de oficinas, showroom amplio, sala de reuniones y sala de eventos.